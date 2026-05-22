Transformación emocional a través de la escritura en la Udes

Un taller emocional en la Universidad de Santander transformó a los estudiantes en seres humanos más conscientes, capaces de reflexionar sobre su vida, sanar heridas emocionales y aprender el valor del perdón.

Escribir también es sanar: conozca cómo se vivió el interesante taller emocional que marcó a los estudiantes de la Udes. Responda en un cuaderno o en una hoja en blanco y con unas pocas palabras ¿qué necesita para ser feliz?

Esta y otras inquietudes pretendieron transformar el silencio en un refugio. Así, entre líneas, confesiones y emociones, estudiantes encontraron en la escritura una forma de hablar de aquello que muchas veces callan: el miedo, la ansiedad, el estrés, las heridas emocionales y la necesidad de sentirse escuchados. Así se vivió el taller ‘La escritura como vehículo de las emociones’, una experiencia donde escribir dejó de ser un ejercicio académico para convertirse en un acto de honestidad y encuentro consigo mismos.

La jornada, que se cumplió en una de las aulas del bloque Guane de la Udes, bajo la premisa ‘Escribir para sobrevivir’, reunió a jóvenes dispuestos a mirar hacia adentro y reconocer aquello que habita en sus emociones





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