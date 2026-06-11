Transformación Periodística: EL TIEMPO y Futbolred Unifican sus Fuerzas Deportivas bajo el Liderazgo de Jenny Gámez

La Casa Editorial EL TIEMPO fusiona su sección de Deportes con Futbolred, nombrando a Jenny Gámez como la primera mujer editora en su historia para liderar la cobertura del Mundial 2026.

La Casa Editorial EL TIEMPO ha marcado un hito histórico en su trayectoria de ciento quince años al anunciar la fusión estratégica de su sección de Deportes con el reconocido portal especializado Futbolred .

Esta integración no es simplemente un cambio administrativo, sino una evolución profunda en la manera de comunicar el acontecer deportivo en Colombia y el mundo. El objetivo primordial de esta unión es crear un frente periodístico unificado que responda a las demandas de una audiencia contemporánea, la cual ya no se conforma con la lectura pasiva, sino que busca interactividad, inmediatez y una diversidad de formatos multimedia.

En este nuevo ecosistema, el video, las redes sociales y las narrativas digitales toman un papel protagónico, complementando la solidez del periodismo impreso y televisivo que siempre ha caracterizado a la organización. Como pieza central de esta transformación, Jenny Gámez ha sido nombrada la nueva editora y líder del equipo periodístico deportivo. Este nombramiento es particularmente significativo, ya que Gámez se convierte en la primera mujer en dirigir la sección de Deportes de esta prestigiosa casa editorial desde su fundación.

Su trayectoria es un testimonio de perseverancia y excelencia profesional, contando con más de veinticinco años de experiencia en el campo. Gámez ha dejado una huella imborrable en medios como el Diario Hoy, el Diario ADN y, más recientemente, durante sus nueve años como editora general de Futbolred.

Un logro destacable de su gestión fue la creación de la primera sección dedicada exclusivamente al fútbol femenino en el país, demostrando su visión vanguardista y su compromiso con la equidad en el deporte. Su experiencia se extiende a la cobertura de eventos globales, habiendo estado presente en el Mundial de la FIFA Femenino en Australia y Nueva Zelanda 2023, además de su rol como panelista en el programa De fútbol se habla así de Directv Sports.

El desafío inmediato para este equipo fusionado es la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Para este evento, Gámez y su equipo han diseñado una estrategia exhaustiva y omnicanal. El plan incluye la implementación de formatos minuto a minuto en los portales web de eltiempo.com y Futbolred, asegurando que el usuario reciba la información en tiempo real.

Asimismo, se lanzará un programa de análisis diario en vivo para desglosar la actualidad de la copa mundo, un cuadernillo especial impreso que mantendrá la tradición de análisis profundo de EL TIEMPO, y una agenda detallada en Futbolred. Todo esto será potenciado a través de contenidos multimedia diseñados específicamente para redes sociales y canales de WhatsApp, permitiendo que la noticia llegue al usuario en el formato que prefiera.

Este será el séptimo Mundial de la FIFA en la carrera de Gámez, lo que garantiza una dirección experimentada y una mirada crítica sobre el torneo. La solidez de este proyecto se apoya en un grupo humano multidisciplinario que combina la sabiduría de veteranos con el dinamismo de nuevas promesas. El equipo cuenta con la participación de periodistas de gran trayectoria como José Orlando Ascencio, Pablo Romero, Lisandro Rengifo y Juan Pablo Arévalo, quienes aportan rigor y contexto.

A este grupo se suman talentos emergentes como Harold Yepes, Andrés Rocha, Juan Esteban Muñoz, Daniel Barbosa y Ramón Castro, quienes traen consigo nuevas perspectivas y habilidades digitales. José Carlos Garcia, editor multimedia de EL TIEMPO, ha enfatizado que esta fusión es un paso decisivo para consolidar los mejores talentos periodísticos y atraer a anunciantes que buscan plataformas modernas y efectivas.

Al integrar los recursos de Futbolred y la sección de Deportes de EL TIEMPO, la organización no solo optimiza su operatividad, sino que se posiciona como un referente ineludible en la era de la convergencia digital, asegurando que el periodismo deportivo siga siendo un pilar de información veraz y entretenida para millones de colombianos





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