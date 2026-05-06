Transformación Vial en Santander: El Puente La Paz Restablece la Conectividad Tras 30 Años

La UNGRD y la Gobernación de Santander entregan el puente La Paz, una obra de 8.000 millones de pesos que beneficia a 8.000 habitantes y reactiva la economía agrícola de la región.

El departamento de Santander ha dado un paso trascendental en materia de infraestructura vial y gestión del riesgo con la puesta en marcha del puente La Paz.

Durante una reciente y detallada visita técnica, Carlos Carrillo, quien se desempeña como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pudo constatar la correcta operatividad de esta obra civil de gran envergadura. Este proyecto no es simplemente una estructura de concreto y metal, sino un vínculo vital que entrelaza a los municipios de La Paz, Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón.

La inversión nacional ascendió a aproximadamente 8.000 millones de pesos, permitiendo la construcción de una obra con especificaciones técnicas robustas: una longitud total de 64 metros, un ancho de 4,2 metros y una capacidad de carga impresionante de hasta 52 toneladas, lo que garantiza la durabilidad y la eficiencia en el transporte de mercancías pesadas y vehículos de gran tamaño. Para comprender la magnitud de este logro, es necesario retroceder tres décadas.

Durante treinta años, los habitantes del sector de Bocas del Opón vivieron en un estado de vulnerabilidad constante debido a la fuerza destructiva del río Quiratá. Este afluente, en sus periodos de mayor caudal, arrasó con las vías preexistentes, dejando a miles de personas atrapadas en un aislamiento geográfico casi absoluto. La cotidianidad de los campesinos, estudiantes y adultos mayores se convirtió en una lucha diaria contra el terreno.

Quienes necesitaban trasladarse debían enfrentar el descenso de colinas escarpadas, el cruce peligroso de las aguas del río y un posterior ascenso agotador. El transporte se limitaba al uso de mulas o camionetas en condiciones precarias, y cuando las lluvias intensificaban la corriente del Quiratá, la comunicación quedaba totalmente suspendida, dejando a los enfermos sin acceso a servicios de salud y a los niños lejos de sus centros educativos. El impacto socioeconómico de esta obra es incalculable.

La región es productora de bananito, yuca, cacao, cítricos y posee una importante actividad ganadera, pero el flujo de estos productos se había detenido drásticamente debido a la falta de una vía segura. Con la inauguración del puente, la economía local comienza un proceso de reactivación acelerada, ya que ahora los productores pueden movilizar sus cosechas hacia los mercados regionales y nacionales con facilidad.

Además, el puente fortalece la conectividad hacia la Troncal del Carare, una arteria vial fundamental para el comercio del oriente colombiano. El director Carrillo destacó que esta intervención elimina un punto crítico de emergencia, reduciendo los riesgos de accidentes y facilitando la respuesta de los organismos de socorro ante cualquier eventualidad climática. Este éxito es el resultado de una coordinación efectiva entre el gobierno nacional y las autoridades regionales.

Mientras la UNGRD aportó la mayor parte de los recursos, la Gobernación de Santander desempeñó un papel crucial al invertir cerca de 2.400 millones de pesos en materiales fundamentales para la cimentación, así como en la compleja logística de transporte e instalación de la estructura metálica. Adicionalmente, se destinaron unos 500 millones de pesos en maquinaria amarilla para la adecuación de los accesos y la estabilización de los terrenos circundantes.

Este modelo de inversión conjunta demuestra que la cooperación entre niveles gubernamentales es la vía más efectiva para brindar soluciones reales y tangibles a las comunidades más olvidadas del país, transformando la vida de casi 8.000 personas que hoy recuperan su derecho a la movilidad y al progreso social





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