TRANSMILENIO abre licitación para operar el TransMiCable de San Cristóbal

TRANSMILENIO S.A. inicia el proceso para seleccionar el operador del TransMiCable de San Cristóbal, con un contrato de 10 años y un valor de 390.800 millones de pesos. El proyecto beneficiará a más de 400.000 habitantes y reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento.

TRANSMILENIO S.A. ha iniciado el proceso para seleccionar al operador encargado de la operación del TransMiCable de San Cristóbal , un proyecto de movilidad crucial para el suroriente de Bogotá . La entidad publicó el 8 de abril en la plataforma SECOP II los prepliegos de la Licitación Pública No. 01 de 2026, relacionados con la operación del Sistema de Transporte por Cable Aéreo TransMiCable de San Cristóbal para ofrecer el servicio público de transporte de pasajeros.

Con esta acción, el Distrito ha dado inicio formalmente al proceso contractual destinado a adjudicar la operación del sistema, cuyo contrato tendrá una duración de 10 años y 4 meses, con un valor estimado de 390.800 millones de pesos. Este paso es fundamental para la puesta en marcha de un sistema que transformará la movilidad en una zona con significativas necesidades de conectividad.\Según TRANSMILENIO, uno de los pilares que regirá el proceso será la garantía de la pluralidad de oferentes, con el objetivo de fomentar una competencia abierta, promover la transparencia en la contratación y lograr la mayor eficiencia posible en la prestación del servicio. En este sentido, la entidad ha asegurado su interés en contar con el mayor número posible de empresas proponentes en la licitación. El cronograma establecido por la entidad establece un plazo para la presentación de observaciones al prepliego de condiciones, que finalizará el próximo 22 de abril. Estas observaciones serán respondidas hasta el 14 de mayo, y el 15 de mayo se tiene prevista la publicación del pliego definitivo. Posteriormente, el 26 de junio será la fecha límite para la presentación de ofertas, y el 28 de julio, TRANSMILENIO tiene programada la audiencia de adjudicación, en la cual se seleccionará oficialmente al operador del sistema. Este cronograma detallado refleja el compromiso de la entidad con un proceso transparente y eficiente, asegurando que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de participar y contribuir al éxito del proyecto.\El TransMiCable de San Cristóbal está diseñado para beneficiar a más de 400.000 residentes de esta localidad del suroriente de la capital, y busca mejorar la conectividad en sectores de ladera históricamente afectados por dificultades de acceso y largos tiempos de desplazamiento. Las especificaciones técnicas divulgadas por la entidad indican que el sistema tendrá una longitud de 2,8 kilómetros, contará con 144 cabinas y una capacidad de movilización de 4.000 pasajeros por hora en cada sentido. El recorrido completo entre la estación Senderos de Altamira y el Portal 20 de Julio tomará aproximadamente 10 minutos, lo cual representa una reducción significativa frente a los tiempos actuales de desplazamiento, que pueden llegar a los 45 minutos. Adicionalmente, el proyecto incluirá dos biciparqueaderos como parte de su infraestructura complementaria, promoviendo así alternativas de movilidad sostenible. Paralelamente, TRANSMILENIO informó que, a través de la estrategia de participación ciudadana “Súmate a la conversación, TransMi te escucha”, los habitantes de los barrios ubicados en la zona de influencia del proyecto participaron en la elección de los nombres de las estaciones del sistema. Como resultado de este proceso participativo, las tres estaciones del TransMiCable de San Cristóbal se denominarán Senderos de Altamira, La Victoria y Portal 20 de Julio. Con la apertura de esta licitación, el Distrito avanza en la fase previa a la entrada en operación de este nuevo sistema de cable aéreo, que se convertirá en el segundo TransMiCable de Bogotá después del existente en Ciudad Bolívar





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