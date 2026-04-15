TransMilenio ajusta su operación en la Caracas por obras del Metro; abre estación temporal Avenida 39 y cierra Calle 45

A partir del sábado 18 de abril, TransMilenio modificará la operación en la troncal Caracas para dar paso a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Se abrirá la estación temporal Avenida 39 y se cerrará la estación Calle 45 – American School Way, afectando rutas y obligando a los usuarios a reorganizar sus desplazamientos.

A partir del próximo sábado 18 de abril, el sistema de TransMilenio implementará cambios significativos en la troncal Caracas como parte del avance en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La principal modificación será la apertura completa de la estación temporal Avenida 39, que se consolidará como un punto clave para la movilidad, y el cierre definitivo de la estación Calle 45 – American School Way. Esta decisión es fundamental para liberar el espacio necesario para la construcción del viaducto del metro, una obra de gran envergadura para mejorar la circulación en la capital.

Estos ajustes operativos en TransMilenio son progresivos y se concentran en las rutas con mayor afluencia de usuarios, buscando siempre garantizar la continuidad del servicio a través de infraestructuras provisionales que compensen las afectaciones de las obras. La troncal Caracas ya cuenta con seis estaciones temporales habilitadas para mitigar el impacto de las intervenciones, y la estación temporal Avenida 39, situada entre la diagonal 40 y la calle 37, ampliará su capacidad con la puesta en marcha de los vagones 2 y 3, además del acceso norte.

Es importante recordar que una parte de esta estación provisional ya estaba en funcionamiento desde finales de febrero, con el vagón 1 y el ingreso sur. Con esta expansión, se espera atender a un mayor número de pasajeros y ofrecer una conexión directa tras la clausura de la estación Calle 45. Los usuarios que habitualmente utilizan la estación Calle 45 deberán planificar sus trayectos con antelación.

La nueva estación temporal Avenida 39 ofrecerá conexión con importantes ejes viales de la ciudad, incluyendo la Autopista Norte, Avenida Suba, Calle 80, Avenida Américas, Avenida Caracas sur, Eje Ambiental, Avenida Calle 26 y Carrera Décima. Entre las rutas que operarán desde y hacia esta estación temporal se encuentran la 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75, proporcionando una amplia cobertura a diferentes sectores de Bogotá.

Lucy Cucaita, directora técnica troncal de TransMilenio, destacó la estrecha colaboración con la compañía Metro, que ha permitido sincronizar la implementación de las estaciones temporales con los cierres necesarios para las obras de la Línea 1 del Metro. La prioridad es mantener la conectividad en esta troncal estratégica y ofrecer alternativas de viaje eficientes a los ciudadanos.

TransMilenio recomienda a todos los usuarios anticipar sus viajes y familiarizarse con estos cambios, ya que las modificaciones en las estaciones pueden generar variaciones en los tiempos de desplazamiento, especialmente durante los primeros días de su puesta en marcha. Para facilitar la adaptación, el sistema ha actualizado sus herramientas digitales. La aplicación oficial, TransMiApp, permitirá consultar rutas, horarios y opciones de viaje, además de realizar recargas virtuales de la tarjeta.

Adicionalmente, se desplegarán equipos de orientación en puntos clave de la troncal Caracas para informar a los ciudadanos sobre las rutas alternativas y guiarlos en sus recorridos. Estos ajustes forman parte de una serie de transformaciones que se irán implementando a medida que avancen las obras del metro en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad de Bogotá.





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