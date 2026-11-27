TransMilenio sanciona el uso indebido de vehículos tras video con ropa colgada, advirtiendo sobre multas de hasta 32 salarios mínimos por obstrucción.

La administración de TransMilenio emitió un pronunciamiento oficial este 26 de noviembre tras la circulación masiva de un video en redes sociales que muestra prendas de vestir colgadas dentro de uno de sus buses. La entidad pública reafirmó que los vehículos deben destinarse exclusivamente al servicio de transporte y recordó a los ciudadanos las normas establecidas en el Manual de la Comunidad Usuaria para el cuidado de la infraestructura.

Detalles del video y la respuesta oficial

Las imágenes captadas por los usuarios mostraron medias, camisetas y ropa interior suspendidas mediante ganchos en una cuerda improvisada a través del techo del bus. Esta acción se realizó mientras el vehículo estaba en circulación, interferiendo directamente en el espacio destinado a la movilidad de los pasajeros. TransMilenio destacó que estas conductas afectan el orden, la limpieza y la experiencia de viaje de los usuarios que se desplazan diariamente hacia sus trabajos o centros de estudio.

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Incertidumbre sobre ruta y posibles sanciones

A pesar de la firmeza en el mensaje, la empresa no precisó en qué ruta exacta fue grabado el footage ni confirmó la identidad de la persona responsable. Tampoco se dio a conocer si se impuso alguna multa inmediata ni se identificó públicamente al bus implicado. Este silencio genera interrogantes sobre el protocolo de actuación de la entidad frente a este tipo de irregularidades documentadas digitalmente por los usuarios.

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Marco legal y rango de multas aplicables

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, no menciona explícitamente la acción de colgar ropa, pero su artículo 146 permite sancionar comportamientos que perturben la convivencia en el transporte público. Dependiendo de la tipificación, se aplica desde la multa general tipo 3 por obstruir la movilidad, hasta la tipo 4 por alterar la tranquilidad con actos obscenos.

Impacto económico y próximos pasos

En el contexto actual, las multas por estas infracciones oscilan entre $933.816 y $1.867.632 pesos en 2026, equivalente a entre 16 y 32 salarios mínimos diarios. El Manual de la Comunidad Usuaria, respaldado por la Resolución 194 de 2016, establece que conductas como dañar puertas o perturbar la tranquilidad con actos molests pueden resultar en multas tipo 1 o tipo 3 de hasta 16 salarios mínimos. Se espera que la entidad clarifique si iniciará investigaciones para identificar a los infractores y aplicar los castigos correspondientes en el futuro cercano.