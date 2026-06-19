TransMilenio's New Station Brings Changes to Bogotá's Public Transportation

TransMilenio's new station, Calle 26 - Atrio, is set to open on June 20, 2020, bringing significant changes to the city's public transportation system. The station, located in the Centro Internacional, will improve connectivity, accessibility, and overall user experience.

Con la habilitación completa de la estación, quedará fuera de servicio de manera definitiva la estación temporal Calle 34. La movilidad en Bogotá suma un nuevo hito este fin de semana.

A partir de este sábado 20 de junio, TransMilenio pondrá en operación total la estación definitiva Calle 26 - Atrio, una infraestructura estratégica ubicada en el Centro Internacional que permitirá mejorar la atención a miles de usuarios y facilitar el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Con la habilitación completa de la estación, quedará fuera de servicio de manera definitiva la estación temporal Calle 34.

Ley seca por elecciones: estas son las ciudades donde comenzará antes y las restricciones que regirán durante la segunda vuelta tras la apertura del segundo vagón, complementando la puesta en marcha del vagón norte que había entrado en funcionamiento el 27 de diciembre de 2025. La apertura forma parte del proceso de transformación del sistema de transporte de la capital y busca garantizar una mejor integración entre los diferentes modos de movilidad que se desarrollan actualmente en la ciudad.

La nueva estación fue diseñada para convertirse en uno de los principales nodos de conexión del sistema de transporte público de la ciudad. En este sector convergerán, en los próximos años, la Primera Línea del Metro de Bogotá, el sistema TransMilenio y el futuro RegioTramy condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Además, cuenta con 12 barreras de acceso tipo piso-techo, una medida implementada para reducir la evasión del pago y mejorar el control de ingreso de los usuarios. La estación también permitirá conexiones estratégicas con importantes corredores troncales del sistema, entre ellos Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, Carrera Décima, Caracas Sur y Eje Ambiental, fortaleciendo la conectividad en distintos puntos de la ciudad.

Atrio implica el cierre permanente de la estación temporal Calle 34, TransMilenio informó que 16 servicios troncales estarán distribuidos entre los dos vagones de la estación, la empresa recomendó a los usuarios consultar previamente la ubicación de rutas, plataformas y servicios a través de los canales oficiales y aplicaciones de planeación de viaje. La medida busca evitar confusiones durante los primeros días de operación y garantizar una experiencia más eficiente para quienes se movilizan diariamente por el centro de Bogotá.

Con esta apertura, Bogotá continúa avanzando en la modernización de su infraestructura de transporte y en la consolidación de un sistema cada vez más integrado con los grandes proyectos de movilidad que transformarán la ciudad en los próximos años. ¿Cuándo entra en operación total la estación Calle 26 - Atrio de TransMilenio?

La estación Calle 26 - Atrio comenzará a operar al 100 % desde el sábado 20 de junio con la apertura de su segundo vagón, completando así la infraestructura definitiva construida en el corredor de la avenida Caracas en el marco de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La nueva estación fue diseñada como un nodo estratégico de integración entre TransMilenio, la Primera Línea del Metro de Bogotá y el futuro RegioTram de Occidente.

Además, cuenta con espacios más amplios, mejores condiciones de accesibilidad y sistemas de control de acceso que buscan mejorar la experiencia de viaje de miles de usuarios. Con la entrada en funcionamiento total de Calle 26 - Atrio, la estación temporal Calle 34 dejará de operar de manera definitiva. Los usuarios que utilizaban ese punto deberán trasladarse a la nueva infraestructura, que concentrará la atención de la demanda en este sector del Centro Internacional de Bogotá.

La infraestructura ofrece mayor capacidad operativa, mejor iluminación, accesos para personas con movilidad reducida y una distribución de servicios que facilitará las conexiones con importantes corredores troncales de la ciudad. Su puesta en marcha también permitirá optimizar la operación de TransMilenio mientras avanzan las obras del Metro de Bogotá.

El Ministerio de Salud anunció que implementará una dosis adicional temporal para bebés de 6 a 11 meses y convoca a una gran jornada de vacunación con más de 3.000 puntos en todo el país. Bogotá invita a hacer una pausa con el Festival Calma en la Ciudad con más de 250 actividades y se prepara para celebrar el Día Internacional del Yoga con una jornada gratuita en el Parque 93.

Bogotá conmemora el Día Internacional del Yoga con una jornada gratuita de bienestar en el Parque 93, abierta a todas las edades





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