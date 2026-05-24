Transparencia electoral y papel de las redes sociales en la democracia

La iniciativa tendrá tres conversatorios en vivo que se desarrollarán en la sede de EL TIEMPO, la Universidad EAN y el centro comercial Centro Mayor, con espacios enfocados en transparencia electoral, pedagogía ciudadana, participación juvenil y el impacto de las redes sociales en la democracia.

La Registraduría y EL TIEMPO hablarán de transparencia electoral este 25 de mayo en el formato Cápsula GEN. La jornada servirá para abordar la confianza en el sistema electoral, el papel de las redes sociales y los medios.

A una semana de la primera vuelta presidencial y en medio de la creciente discusión sobre garantías electorales, desinformación y confianza en el sistema, EL TIEMPO Casa Editorial y la Registraduría Nacional del Estado Civil realizarán este lunes 25 de mayo la jornada ‘Cápsula GEN’





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