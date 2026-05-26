Transparencia por Colombia: Retrasos en la entrega de información de ingresos y gastos, pero 12 de 14 campañas han entregado la información requerida

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, ha asegurado que aunque ha habido retrasos en la entrega de información de ingresos y gastos por parte de algunas campañas, 12 de las 14 que iniciaron la competencia para la primera vuelta han entregado la información requerida. Además, ha destacado que aún existen riesgos de financiación ilegal y ha llamado a los partidos políticos y las campañas a ser las primeras garantes de que esa financiación irregular no llegue.

A pocos días de que Colombia vaya a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández , aseguró que aunque ha habido retrasos en la entrega de información de ingresos y gastos por parte de algunas campañas, 12 de las 14 que iniciaron la competencia para la primera vuelta han entregado la información requerida.

El director de Transparencia por Colombia calificó como positivo que candidatos o retiradas sus campañas y enfatizó que aún existen riesgos de financiación ilegal, como dinero de funcionarios públicos, crimen organizado, narcotráfico o donaciones anónimas. Hernández insistió en que los partidos políticos y las campañas deben ser las primeras garantes de que esa financiación irregular no llegue y cuestionó la lentitud de los procesos judiciales relacionados con financiación electoral en Colombia.

Finalmente, hizo un llamado a las campañas y a la ciudadanía a ser responsables y evitar la violencia política y la desinformación





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