Traslado de 48 cuerpos de disidentes muertos en Guaviare a sedes de Medicina Legal en tres ciudades para identificación forense

Cuarenta y ocho cuerpos de guerrilleros muertos en enfrentamientos entre disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco en el Guaviare fueron distribuidos entre Villavicencio, Yopal y Bogotá para su identificación. El traslado, que incluyó camionetas necromóviles y un avión Hércules, se realizó por la falta de capacidad forense local. Autoridades investigan la posible presencia de menores entre los fallecidos y reportan normalidad en las elecciones a pesar de incidentes aislados.

En el departamento del Guaviare , un total de 48 cuerpos de guerrilleros muertos en enfrentamientos entre disidencias, específicamente entre los grupos de alias Calarcá y alias Iván Mordisco , fueron trasladados a diferentes ciudades del país para su identificación forense.

El operativo de traslado se organizó en tres grupos debido a la insuficiente capacidad técnica e infraestructural de las instalaciones de Medicina Legal en la región para procesar simultáneamente esa cantidad de restos. Los primeros 14 cuerpos llegaron a Villavicencio, capital del Meta, transportados por tierra en camionetas necromóviles con el acompañamiento de la Gobernación del Meta y el CTI de la Fiscalía. Otros seis cuerpos fueron enviados a Yopal, la capital del departamento del Casanare, también por vía terrestre.

Los 28 restantes fueron trasladados en un avión Hércules desde San José del Guaviare directamente a Bogotá, por orden del Ministerio de Defensa, con el fin de centralizar los análisis forenses en la sede principal del Instituto de Medicina Legal en la capital. Este traslado masivo de restos ocurre en medio de la zozobra que viven las zonas rurales de los cuatro municipios del Guaviare, donde las autoridades mantienen un operativo de control conjunto entre Policía y Ejército.

El brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de la Policía en la región, aseguró que existen garantías para la realización de las elecciones en esos municipios y que el acompañamiento militar a los habitantes de áreas rurales busca facilitar su salida a votar. El alcalde de San José del Guaviare, quien recibió inicialmente los 48 cuerpos provenientes de la vereda La Siberia, señaló la probabilidad de que entre ellos haya menores de edad, posibilidad que coincide con las denuncias sobre reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

Por ello, el Ministerio de Defensa ha priorizado la identificación para determinar con exactitud la presencia de hombres o mujeres menores de 18 años entre los fallecidos. En otro orden de iniciativas, las autoridades reportaron normalidad en la jornada electoral a nivel nacional, pese a incidentes aislados en Caquetá, Guaviare y Tolima, como una explosión en Caquetá y bloqueos en La Unión Peneya, sin que se registraran afectaciones directas a votantes o puestos de votación.

También se informó del rescate de una pareja y su bebé de seis meses tras un secuestro extorsivo en la zona rural de Neiva, en el corregimiento El Caguán, donde las víctimas habían sido citadas bajo una falsa propuesta laboral





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