Traslado Inminente de Capos de la Mafia de Cárcel de Itagüí Tras Fiesta Ilegal; Dudas sobre Redención de Pena y Reuniones de Paz

El Inpec se prepara para trasladar a 23 cabecillas criminales de la cárcel de Itagüí tras una fiesta clandestina, mientras se investigan posibles artimañas para evitar la sanción y se cuestiona la redención de pena de alias Douglas a través de reuniones con el Gobierno.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ) está a la espera de que en las próximas horas y siguiendo instrucciones directas de la Presidencia de la República, la Oficina del Comisionado de Paz emita la orden formal para el traslado de 23 cabecillas de importantes estructuras criminales que operan en la región de Antioquia. Estos individuos se encuentran actualmente recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Paz , ubicada en Itagüí.

La decisión de trasladarlos surge como una medida disciplinaria tras la reciente celebración de una parranda vallenata ilegal dentro del penal, evento que fue calificado por el propio mandatario como una ‘fiestica’. El presidente afirmó categóricamente durante un consejo de ministros adelantado en Nariño el pasado 13 de abril, cinco días después de que se conociera la noticia de la reunión clandestina, que los responsables de dicha celebración serían sacados de la cárcel de Itagüí, dando por concluido el asunto en ese centro.

Sin embargo, una investigación llevada a cabo por EL TIEMPO ha revelado detalles preocupantes sobre las circunstancias que rodean este caso. Varios de los implicados, de manera reservada, han señalado que uno de los voceros de la mesa de diálogo socio-jurídicos habría sido el artífice de la parranda, con el fin de evadir el castigo de ser apartados de su territorio y de la suspensión indefinida de dichas mesas de negociación. Adicionalmente, han negado rotundamente el contenido de denuncias previamente publicadas por este mismo diario, las cuales fueron presentadas por la exfiscal y concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla. Estas denuncias alertaban sobre la realización de reuniones secretas dentro del penal con el propósito de planificar homicidios, orquestar operaciones de extorsión y gestionar negocios ilícitos de narcotráfico, supuestamente en alianza con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.

Allegados a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, considerado uno de los capos más influyentes, han actuado con celeridad. No solo han gestionado la difusión de una carta en la que Douglas niega categóricamente su participación en el ingreso ilegal de licor, drogas, mujeres y artistas a la cárcel, sino que también han asegurado a este medio que es completamente falso que el heredero de la estructura criminal de la Oficina de Envigado esté involucrado en la operación de una maquila de jeans, supuestamente destinada a la redención de pena, tal como lo denunció Carrasquilla en una entrevista concedida a ‘Primer Plano’ de EL TIEMPO.

En cuanto a la situación penal de alias Douglas, la información más reciente obtenida por EL TIEMPO data del pasado 16 de febrero, fecha en la que le fue negada la solicitud de sustitución de la pena de prisión intramural por la de detención domiciliaria. Dicha petición estaba siendo evaluada por un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, bajo el argumento de que el capo padece una grave enfermedad. Según las certificaciones médicas presentadas por sus apoderados al Inpec y a los jueces competentes, Douglas fue intervenido quirúrgicamente recientemente a causa de un cáncer y actualmente se encuentra en un tratamiento de trasplante de células madre. Además, padece de otras afecciones médicas graves como fibrosis pulmonar, enfermedad coronaria de arteria y diabetes avanzada.

El juzgado 5 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá incluso ha emitido un oficio solicitando el traslado de la atención médica de Douglas a la EPS Sanitas y requiriendo al centro penitenciario un informe exhaustivo sobre el estado de salud y la atención médica brindada al recluso. La investigación de este diario también ha confirmado que el pasado miércoles 15 de abril, alias Douglas, quien cumple una condena de 32 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, completó 17 años de pena efectiva en reclusión.

No obstante, en documentos oficiales se registra que ha redimido 21 años de su condena, lo que en la práctica significaría que le restarían aproximadamente 10 años de prisión, cifra que, considerando los beneficios y rebajas aplicables, podría reducirse a la mitad. De hecho, se le han aprobado redenciones de pena por un total de 7.726 días. EL TIEMPO ha profundizado en la investigación y ha determinado que, dentro del tiempo cumplido por Douglas, se le han descontado 4 años correspondientes a actividades laborales y de estudio.

Dentro de las actividades que han sido certificadas por el otrora jefe de la Oficina de Envigado se encuentran trabajos en talleres, labores de aseo e incluso participación en proyectos de restauración ambiental. Fuentes conocedoras del proceso han informado a EL TIEMPO que Douglas incluso ha escrito un cuento de ficción, inspirado en un futbolista del equipo paisa del cual es seguidor. Asimismo, han desmentido rotundamente las versiones que lo señalan como propietario de la maquila de jeans que opera en la cárcel de Itagüí, aunque sí confirman su participación laboral en dicho taller.

Actualmente, se está investigando si las numerosas reuniones sostenidas con representantes del Gobierno, en el marco de los diálogos de paz, incluyendo un evento público con el presidente Petro en junio de 2025, podrían contar como tiempo redimible para disminuir aún más el monto de su pena. Una fuente interna del Inpec afirmó que Douglas ha participado en diversas actividades y asistía a casi todas las reuniones con delegados gubernamentales, incluyendo a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO ha recopilado información que indica que otros cabecillas presentes en la mencionada parranda también han interpuesto acciones legales recientemente en busca de su libertad. De hecho, además de la celebración del cumpleaños de alias Pocho, cabecilla de la banda la Agonía, la información en poder de la Fiscalía y la Procuraduría sugiere que durante la parranda se estaba festejando la inminente salida de alias Lindolfo.

El Inpec ha anunciado que ya ha ordenado el establecimiento de un anillo de seguridad con presencia de policía militar en la cárcel de Itagüí. Sin embargo, a la fecha, la orden de traslado de los capos aún no ha sido recibida. Unidades Investigativas: u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaE





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