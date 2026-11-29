La historia de Emanuel Torres Mazo, paciente de tres meses en Medellín que recibió un trasplante de corazón con solo un 10% de posibilidades médicas.

La familia de Emanuel Torres Mazo, residente del barrio Manrique en Medellín, enfrentó una decisión crítica hace veinte años al aceptar una intervención médica con una tasa de éxito mínima. El joven, nacido el 24 de agosto de 2006, fue sometido a un trasplante de corazón el 15 de noviembre del mismo año, convirtiéndose en el paciente más joven de Colombia en recibir este procedimiento. La madre de Emanuel, Claudia Mazo, recordó que la probabilidad de supervivencia indicada por los especialistas era inferior al 10%, una cifra que muchos considerarían insignificante, pero que representaba la única esperanza de vida para su hijo.

Diagnóstico erróneo y detección de miocarditis

La historia médica comenzó con una cesárea en la Clínica Sagrado Corazón, donde Emanuel nació sin aparentes complicaciones. Sin embargo, a los 39 días de vida, durante una revisión pediátrica rutinaria, su madre notó un deterioro repentino en la respiración del bebé. Inicialmente, los médicos diagnosticaron una neumonía y sugirieron su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica en la Clínica CES. Allí, Claudia Mazo observó a su hijo con la piel morada y dificultades respiratorias severas, un cuadro clínico que contrastaba drásticamente con su estado de recién nacido saludable.

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La situación empeoró cuando el paciente fue trasladado a la Clínica Rosario de El Tesoro el 3 de octubre de 2006. En esta institución, los especialistas descartaron la infección pulmonar inicial y confirmaron que Emanuel padecía miocarditis viral. Esta enfermedad causó una inflamación del músculo cardíaco que aumentó el tamaño del corazón y comprometió su capacidad funcional. Para el 5 de octubre, el bebé desarrolló insuficiencia renal y cardíaca simultánea, llevando a los médicos a informar a la madre sobre la inminencia de la muerte del paciente.

Bautismo de emergencia y traslado a clínica especializada

Ante la gravedad del cuadro, el personal médico aconsejó a Claudia Mazo buscar un sacerdote para bautizar al niño de inmediato, indicando que la muerte era inminente. El ritual se llevó a cabo dentro de la clínica antes de que Emanuel fuera transferido a la Clínica Cardio VID, conocida entonces como la Clínica Cardiovascular, para recibir atención especializada. Tras una estadía marcada por complicaciones, el pequeño logró regresar a su hogar el 24 de octubre de 2006 con cuidados intensivos.

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No obstante, la recuperación se truncó apenas tres días después, el 27 de octubre, cuando Emanuel presentó nuevas complicaciones urgentes. Durante la noche del 27 y la mañana del 28 de octubre, el personal del hospital donde se encontraba no brindó la intervención necesaria pese a las súplicas de la familia. Ante la falta de respuesta clínica adecuada, Claudia Mazo insistió en el traslado, logrando que su hijo fuera llevado nuevamente a la Clínica Cardio VID el 28 de octubre para enfrentar su estado crítico.

La decisión ante la opción quirúrgica de bajo riesgo

Para el 14 de noviembre de 2006, el equipo médico de la Clínica Cardio VID estableció que las opciones de tratamiento convencional se habían agotado. La única vía posible para salvar la vida de Emanuel era un trasplante de corazón, una cirugía que nunca se había realizado previamente en un paciente de tan corta edad en el país. Los especialistas advirtieron que la esperanza de éxito era apenas del 10%, lo que llevó a los padres a preparar emocionalmente su despedida y abandonar temporalmente el hospital.

La esperanza se renovó inesperadamente un día después, cuando los médicos informaron a Claudia Mazo que un corazón compatible se había vuelto disponible. El órgano provenía de una bebé de 14 meses de otra ciudad que había sufrido muerte cerebral. A pesar de la disponibilidad del injerto, los profesionales mantuvieron la advertencia sobre la extremadamente baja probabilidad de supervivencia quirúrgica, dejando en manos de la familia la decisión de proceder con la intervención o retirar el apoyo. La familia optó por aceptar la cirugía, dando inicio a un procedimiento histórico en la medicina colombiana.