Tratamiento personalizado del cáncer de mama en Colombia

Especialistas explican cómo la oncología de precisión permite tratamientos personalizados para el cáncer de mama, mejorando resultados y calidad de vida.

Los especialistas de la Clínica Portoazul Auna han detallado los avances recientes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, destacando que esta enfermedad no es uniforme entre todas las mujeres. La necesidad de adaptar las terapias a las características biológicas específicas de cada tumor se ha convertido en un pilar fundamental de la medicina moderna.

Evolución del diagnóstico oncológico

Las campañas de sensibilización han enfatizado históricamente la importancia del autoexamen, pero los avances médicos transformaron el enfoque actual. Hoy, conocer las características de cada tumor permite seleccionar el tratamiento más adecuado y, en ocasiones, evitar procedimientos innecesarios que antes eran rutinarios.

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Según cifras publicadas por el Ministerio de Salud, el Atlántico registra una de las mayores tasas de mortalidad por esta enfermedad en el país. El reto allí va más allá de la detección temprana; es crucial garantizar acceso a tratamientos ajustados individualmente a cada paciente.

Oncología de precisión y estrategias

El doctor Abraham Hernández, oncólogo clínico molecular, explica que identificar el grupo molecular y el estadio de la enfermedad establece la estrategia siguiendo guías internacionales. Este enfoque, conocido como oncología de precisión, busca mayor eficacia y evita intervenciones sin beneficios claros.

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Dos mujeres pueden tener un cáncer de mama del mismo tamaño y necesitar tratamientos completamente diferentes. Por eso, los especialistas consideran la edad, antecedentes, condiciones de salud y preferencias de la paciente para definir la mejor ruta terapéutica posible.

Manejo multidisciplinario coordinado

En la Unidad de Oncología de Clínica Portoazul Auna, la atención integra mastología, radiología, patología, oncología y cirugía plástica oncológica. Para Hernández, este equipo dentro de un mismo centro optimiza tiempos y acompaña de manera más articulada a la paciente durante todo el proceso.