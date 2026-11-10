Travesía Suroeste 2026 reúne rodadas solidarias en Caldas, Antioquia

El 21 de noviembre de 2026, el ABC Camp de Caldas, Antioquia, recibirá rutas 4x4, de motos y ATV con fines solidarios de la Fundación Sueños por Colombia.

El suroeste antioqueño será escenario de la Travesía Suroeste 2026, una rodada todoterreno organizada por la Fundación Sueños por Colombia para recaudar apoyo a causas sociales. El evento se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el ABC Camp, también conocido como Adventure Base Camp, ubicado en el sector La Primavera del municipio de Caldas, Antioquia.

La organización plantea la jornada como una aventura sobre ruedas en la que los participantes aportan a una buena causa. La Fundación Sueños por Colombia, entidad de carácter solidario, impulsa la actividad como parte de su trabajo con comunidades de la región.

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Rutas disponibles en la Travesía Suroeste 2026

La Travesía Suroeste 2026 contará con tres rutas diferenciadas según el tipo de vehículo. La ruta 4x4 está dirigida a quienes conducen camionetas todoterreno, mientras que la ruta de motos fue diseñada para quienes disfrutan de las travesías en motocicleta.

La tercera opción es la ruta ATV, apta para vehículos todoterreno de cuatro ruedas, como las cuatrimotos. Cada modalidad responde a un perfil distinto de conductor, lo que permite que los asistentes elijan la experiencia que mejor se ajusta a su vehículo.

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Origen y trabajo de la Fundación Sueños por Colombia

La Fundación Sueños por Colombia fue creada en 2001 por Consuelo Zuluaga de Echavarría en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, Antioquia. Según lo que la propia fundación menciona en su portal web, su primera iniciativa fue un comedor para adultos mayores.

Con el tiempo, la organización añadió proyectos productivos dirigidos a madres cabeza de hogar. Después de varios años de trabajo, la fundación acompaña a mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas mayores, con el propósito de que lideren procesos colectivos que transformen sus territorios con dignidad, autonomía y sentido de comunidad.

Costos de inscripción, espectadores y contacto

La inscripción para camionetas 4x4 tiene un costo de $500.000 e incluye al piloto y al copiloto. Para motos y cuatrimotos, el valor es de $350.000, también por piloto y copiloto.

Las personas que prefieren asistir únicamente como espectadores podrán acercarse al ABC Camp y disfrutar de una muestra gastronómica, una exhibición de marcas de vehículos, una pista de test drive y música. Quienes quieran más información o conocer el proceso de inscripción pueden comunicarse por WhatsApp al 302 228 1410.