Trayectoria Inmobiliaria de Diego Villa Muñoz y su Nuevo Papel en Tu360Inmobiliario

Diego Villa Muñoz relata su evolución de emprendedor familiar a agente de bienes raíces independiente en Tu360Inmobiliario en 2025, destacando la confianza con el cliente.

La trayectoria profesional de Diego Villa Muñoz se define por una transición estratégica desde la gestión de negocios familiares hacia el sector de bienes raíces de alto impacto. Esta evolución refleja su capacidad para adaptar habilidades administrativas a un mercado dinámico y competitivo en Colombia.

Origen Emprendedor en la Barbería Villa

La historia laboral de Diego Villa Muñoz comenzó formalmente en el año 2001. En ese momento, integró la operación de la Barbería Villa, un negocio familiar fundado por su entorno cercano. Este emprendimiento local le permitió explorar y consolidar sus talentos naturales en la administración de recursos y la gestión de personal. Aunque la barbería fue el escenario inicial para dar sus primeros pasos como emprendedor, sus aspiraciones profesionales apuntaban hacia un horizonte diferente y más expansivo. La proyección de su carrera estaba claramente orientada hacia el gremio de bienes raíces, un sector que requería tanto la capacidad de emprender como una fuerte vocación de servicio al cliente.

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Consolidación Profesional en Intercasa

En el año 2019, Diego Villa Muñoz decidió dar el salto definitivo a la industria inmobiliaria. Para materializar este cambio, rentó un local comercial específico y procedió a adecuarlo como sala de ventas para la empresa Intercasa. Esta instalación física sirvió como la puerta de entrada formal para que Diego ingresara al mundo de los inmuebles profesionales. Su primer logro comercial significativo fue cerrar una venta en la urbanización Alejandría. Esta ubicación geográfica se encuentra específicamente en el municipio de Rionegro, Antioquia. Este hito le confirmó que estaba en el camino correcto y definió la dirección que seguiría su desarrollo profesional en los años siguientes.

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Independencia y Herramientas en Tu360Inmobiliario

El siguiente paso crucial en su carrera se materializó en el año 2025. En esa fecha, Diego Villa Muñoz ingresó como agente inmobiliario independiente para la plataforma Tu360Inmobiliario. Este movimiento estratégico le ha brindado herramientas tecnológicas y comerciales para ampliar las oportunidades de mercado disponibles. Tu360Inmobiliario funciona como un portal que opera bajo el esquema de Negocios Digitales Colombia S.A.S.. La alianza estratégica que permite esta operación conjunta involucra a El Colombiano S.A.S. y Negocios Digitales Colombia S.A.S.. Para este profesional, la incorporación a esta red le ha permitido mejorar significativamente la visibilidad de los inmuebles que gestiona. Además, facilita la conexión directa con clientes interesados en comprar o vender propiedades en el mercado actual.

Filosofía de Servicio y Confianza

Diego Villa Muñoz describe su labor actual como una experiencia muy bonita y enriquecedora. Afirma que, a través de alianzas estratégicas, colegas de la industria y clientes, se comparten grandes historias, contactos valiosos y recomendaciones profesionales. Para este trabajador, lo más importante en su diario actuar es mantener la cercanía humana con el cliente. Considera que un lazo de confianza, asesoría experta y acompañamiento constante es clave en una decisión tan importante como adquirir vivienda. Esta cualidad de servicio cercano y personalizado, según afirma, lo acompañará durante toda su vida profesional. Las alternativas de financiación para las propiedades gestionadas son ofrecidas directamente por Bancolombia S.A., facilitando el acceso al mercado.