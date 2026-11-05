Tren de la Navidad 2026: Preventa de boletos para recorrido nocturno entre Bogotá y Chía

Conoce los detalles, precios y cronograma del Tren de la Navidad 2026. Preventa habilitada en Usaquén con tarifas de $78.000 para disfrutar de la magia navideña.

La organización del Tren de la Navidad 2026 ha confirmado oficialmente la apertura de la preventa para sus tiquetes, permitiendo a los pasajeros reservar su lugar con antelación para disfrutar de una experiencia nocturna única durante la temporada festiva. Este evento especial ofrecerá un recorrido en tren con iluminación temática, presencia de figuras navideñas y un espectacular show de fuegos artificiales, diseñado para conmemorar las fiestas de fin de año.

Cronograma del Recorrido Nocturno

El Tren de la Navidad 2026 estará disponible para el público entre el 27 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, ofreciendo múltiples fechas para que las familias y grupos de amigos puedan planificar sus salidas durante todo el período navideño. El itinerario oficial inicia su recorrido desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, una ubicación estratégica situada en la carrera 66 con calle 25, específicamente sobre la plataforma férrea frente a la Plazoleta de Los Alfiles.

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La partida del tren está programada para las 6:45 p. m., momento desde el cual el vagón iluminado comenzará su trayecto inaugural hacia la capital. La primera parada técnica está prevista para las 7:15 p. m., cuando la locomotora ingresará a la estación de Usaquén, donde los pasajeros tendrán un tiempo considerable para descender y disfrutar del ambiente festivo. En esta etapa inicial, los visitantes podrán tomarse fotografías con la máquina histórica, escuchar música en vivo y compartir interacciones especiales con Papá Noel y sus duendes, quienes habrán sido posicionados estratégicamente para recibir a los viajeros.

Tras finalizar la parada en Usaquén, la salida del tren está confirmada para las 8:00 p. m., momento en el que la composición férrea reanudará su marcha hacia la siguiente destinación. El tren llegará a la estación La Caro, ubicada en el municipio de Chía, a las 8:50 p. m., donde se desarrollará el evento central de la noche: un impresionante espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminará el cielo de Chía. Este clímax visual está diseñado para ser el punto culminante de la experiencia navideña, ofreciendo un escenario mágico y memorable para todos los asistentes.

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El viaje de retorno comienza puntualmente a las 9:20 p. m. desde la estación La Caro, con un regreso programado a la estación de Usaquén a las 10:10 p. m. La locomotora permanecerá en esta estación durante solo cinco minutos para permitir la reorganización de los pasajeros antes de la salida final a las 10:15 p. m. El circuito completo concluye su trayecto de ida y vuelta en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, a las 10:45 p. m., marcando el fin oficial de la actividad nocturna.

Precios y Condiciones de la Preventa

La tarifa establecida para el Tren de la Navidad 2026 es de $78.000 por persona, una cuota única que cubre todos los componentes del recorrido, incluyendo el transporte, las actividades recreativas y el espectáculo pirotécnico. Esta estructura de precios facilita la planificación financiera de las familias, ya que no existen cargos ocultos ni variaciones por las diferentes etapas del viaje. Existe una política clara para los más pequeños: los bebés de brazos y los menores de tres años que no ocupen un asiento individual no requieren la compra de tiquete, lo que representa un beneficio significativo para hogares con niños en edad preescolar.

La preventa de entradas se encuentra habilitada exclusivamente en la oficina de ventas de la estación de Usaquén, ubicada en la avenida carrera 9 # 110-08, en Bogotá. El horario de atención al público para la adquisición de tiquetes es de lunes a viernes, en una jornada continua que se extiende desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. Es fundamental que los interesados acudan durante estos horarios específicos, ya que el personal de ventas no opera en fines de semana ni fuera de este horario establecido.

La recomendación oficial es adquirir los tiquetes con la mayor anticipación posible, dado que la disponibilidad de fechas es limitada y existe el riesgo alto de que los cupos se agoten rápidamente a medida que se acerca la temporada festiva. La organización insiste en la compra anticipada para garantizar la logística operativa y asegurar que cada pasajero tenga su lugar confirmado en las fechas preferidas.

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Opciones de Acceso y Puntos de Embarque

Para quienes deseen iniciar su recorrido directamente desde Usaquén sin pasar por la salida inicial en el Gran Estación, existe una opción logística habilitada por la organización. El ingreso para este grupo de pasajeros se realiza por el costado oriental de la avenida carrera 9, en sentido sur-norte, específicamente en la diagonal al Centro Comercial Santa Anta. Esta alternativa permite mayor flexibilidad a los residentes de la localidad o a aquellos que no desean desplazarse hasta el centro de Bogotá para abordar el tren.

La estructura del evento ha sido diseñada pensando en la comodidad y seguridad de los pasajeros, con tiempos de espera cortos entre paradas y actividades bien definidas. La presencia de Papá Noel y sus duendes en las estaciones intermedias busca reforzar la identidad del evento como una tradición familiar, combinando el atractivo del viaje en tren histórico con la magia inherente a las celebraciones de diciembre. La experiencia no solo es un transporte, sino un evento temático completo que integra música, luces y pirotecnia en una sola noche.