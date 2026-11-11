Tren de la Sabana deja una persona lesionada en la carrera 9 con calle 185 en Bogotá

Un accidente con el Tren de la Sabana en Usaquén, norte de Bogotá, dejó una persona lesionada y obligó a regular el tráfico en la zona.

Un accidente que involucra al Tren de la Sabana dejó una persona lesionada en la tarde del martes 11 de noviembre, sobre la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Según reportes que circulan en redes sociales, unidades de emergencia llegaron al punto para atender la situación, mientras las autoridades regulan el tráfico en la zona.

La movilidad se vio afectada tanto sobre el corredor férreo como en las vías aledañas. Las autoridades evalúan lo ocurrido en el sector, una de las zonas de mayor flujo vehicular del norte de la capital.

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Accidente del Tren de la Sabana en Usaquén

El accidente con el Tren de la Sabana en Usaquén dejó una persona lesionada y obligó a regular el tráfico en la carrera 9 con calle 185. Las imágenes que circulan en redes muestran la locomotora azul con franja amarilla de Turistren, la operadora del servicio, detenida sobre la vía.

En los videos y fotografías se observa a decenas de personas que se acercaron al lugar, junto a agentes de tránsito y personal de los organismos de socorro. En una de las imágenes, paramédicos atienden sobre el pasto, junto a la máquina, a una persona que resultó herida.

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Hasta el momento no se conoce un parte oficial sobre el estado de salud de la persona lesionada ni su identidad. Las autoridades tampoco han confirmado si se trata de un peatón, de un pasajero o del ocupante de otro vehículo, por lo que las circunstancias exactas del hecho aún no están confirmadas.

Pronunciamientos pendientes de Turistren y Movilidad

Al cierre de esta nota, ni la Secretaría de Movilidad de Bogotá ni Turistren han emitido un pronunciamiento sobre lo sucedido. Tampoco se ha informado sobre la operación del servicio en este corredor.

Turistren opera el Tren de la Sabana, que usualmente retoma su marcha una vez las autoridades levantan la emergencia. Este tipo de incidentes suele obligar a cierres temporales de la vía férrea y a desvíos vehiculares sobre la carrera 9, una de las arterias más transitadas del norte de la capital.

El servicio ofrece recorridos turísticos entre Bogotá y municipios del norte de Cundinamarca, como Zipaquirá y Cajicá, principalmente los fines de semana y festivos. Entre semana, el corredor también es usado por estudiantes de universidades del norte de la capital.

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Antecedentes recientes y llamados a precaución

El hecho del martes se suma a varios incidentes recientes que han involucrado al Tren de la Sabana en Bogotá y sus alrededores. El pasado 9 de abril, una mujer de 38 años fue arrollada por el convoy en la carrera 9 con calle 188, también en Usaquén, cuando intentaba cruzar la vía.

La víctima sufrió un trauma craneoencefálico leve y fue trasladada a la clínica Medical de Toberín. Semanas después, el 7 de junio, una locomotora se descarriló en la avenida NQS con calle 63 con cerca de 600 pasajeros a bordo, un incidente que no dejó heridos, pero que generó fuerte caos vehicular en el centro de la ciudad.

En octubre de 2025, un hombre que se movilizaba en bicicleta murió arrollado por el tren en inmediaciones de la carrera 9 con calle 151, uno de los episodios más graves registrados en este corredor en los últimos años. La vía férrea atraviesa el norte de Bogotá, en buena parte paralela a la carrera 9, y cuenta con numerosos cruces a nivel, un escenario señalado por autoridades y ciudadanos como de alto riesgo.

Frente a esta recurrente accidentalidad, las autoridades han pedido reiteradamente a peatones y conductores extremar precauciones al cruzar la vía férrea, respetar la señalización y evitar transitar sobre los rieles, especialmente donde no existen pasos peatonales adecuados.