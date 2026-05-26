Trenzas en la región: Estados Unidos ataca a Irán, Rusia bombardea a Kiev, y Trump y Irán se mantienen en negociaciones

La noticia se refiere a los recientes ataques de Estados Unidos contra sitios militares en el sur de Irán y la respuesta de Rusia a los esfuerzos por extender el cese de hostilidades en el sur de la República Islámica. También incluye información sobre los anuncios de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de Irán de cobrar tasas por navegación en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanza ataques contra sitios militares en el sur de Irán en respuesta a supuestas amenazas contra soldados. El ataque pone en vilo la ya de por sí frágil tregua y ocurre en medio de nuevos esfuerzos por extender el cese de hostilidades en el sur de la República Islámica.

Rusia anuncia bombardeos contra centros de mando e industria militar en Kiev y envía mensaje a extranjeros y diplomáticos: salgan del país. En un comunicado, el capitán Tim Hawkins, portavoz del Centcom, declaró que entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. El Comando Central de EE. UU. sigue defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que actúa con moderación durante el alto el fuego en curso.

Marco Rubio dice que aún es posible que este lunes se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Irán afirma que el acuerdo con Estados Unidos no es inminente y anuncia cobro de tasas por navegación en el estrecho de Ormuz. Donald Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra, a pesar de los anuncios de avances





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