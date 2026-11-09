Tres consorcios avanzan en licitación Metro Línea 2 Bogotá

Tres grupos empresariales con amplia experiencia internacional fueron precalificados para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá bajo la gestión de Carlos Fernando Galán.

Un total de tres consorcios empresariales han sido admitidos en la fase de precalificación para la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá, un hito crítico para la infraestructura de la capital colombiana. Esta decisión marca un paso fundamental en el proceso de adjudicación que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán viene gestionando junto con el Gobierno Departamental encabezado por Abelardo de la Espriella.

Identidad de las empresas precalificadas

Los tres grupos que cumplen con los requisitos técnicos y financieros iniciales son APCA ML2 Bogotá, APCA Metro Capital L2 y APCA Bogotá Metro Capital. El consorcio APCA ML2 Bogotá está integrado por las filiales colombiana, africana y mexicana de la constructora Mota-Engil, en conjunto con la firma francesa Spie Batignolles Génie Civil. Esta unión representa una combinación significativa de experiencia técnica local e internacional.

Also read Tres grupos internacionales entran en la puja por la Línea 2 del Metro de Bogotá

Por su parte, el grupo APCA Metro Capital L2 está conformado por el grupo chino Xi'an Rail Transportation Group y la entidad local Xi'an Metro Colombia. Es importante distinguir este último socio de la corporación financiera Banco de Desarrollo de América Latina CAF. El tercer consorcio, APCA Bogotá Metro Capital, está compuesto mayoritariamente por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II con el setenta por ciento de la participación, junto con el fabricante ferroviario español CAF Investment Projects que detenta el treinta por ciento restante.

Experiencia técnica y riesgos históricos

Todas las empresas en competencia poseen un historial comprobado en proyectos de transporte masivo similares tanto dentro de Colombia como en mercados globales, lo que indica un alto nivel de interés y capacidad técnica para la ejecución de esta obra. Sin embargo, el proyecto enfrenta el peso de experiencias previas nefastas donde los aplazamientos y los procesos mal ejecutados obligaron a reiniciar la planificación desde cero. La administración actual asume la responsabilidad política y operativa de asegurar que esta instancia conduzca a una contratación efectiva y no a más retrasos frustrantes para la ciudad.

Advertisement

El riesgo de optar por el postor con el presupuesto más bajo ha sido una trampa recurrente en la contratación pública nacional, lo que a menudo compromete la calidad final de la obra. Se espera que los servidores públicos involucrados prioricen la calidad y la viabilidad técnica por encima del menor costo inicial, asegurando que los recursos públicos se transformen en servicios de transporte dignos y eficientes para millones de usuarios.

Antecedentes y desempeño regional comprobado

El desempeño de los postores puede ser evaluado mediante sus actuaciones recientes en otras regiones del país, proporcionando datos concretos sobre su capacidad ejecutiva. Mota-Engil, miembro del consorcio APCA ML2 Bogotá, ha participado en la construcción de la Línea 80 del Metro en Medellín, ofreciendo un referente claro de su operatividad en obras complejas de transporte público. La administración distrital tiene acceso a los informes de desempeño de esta empresa en el departamento antioqueño.

La compañía Xi'an, parte del consorcio APCA Metro Capital L2, ya ostenta el quince por ciento del consorcio responsable de la construcción de la primera línea del Metro en Bogotá. Esta participación activa proporciona una base de datos directa sobre su capacidad para entregar proyectos en tiempos y estándares definidos. Por otro lado, Sacyr, presente en el tercer consorcio, lleva operando en Colombia desde el año 2012.

La trayectoria de Sacyr Concesiones Colombia Participadas II incluye la ejecución de proyectos de infraestructura vial de gran escala como los corredores Rumichaca-Pasto, Puerta de Hierro, Mar 1 y Cúcuta-Pamplona, así como el puente Pumarejo. Esta experiencia acumulada en obras civiles y concesiones viales sugiere una solidez financiera y técnica relevante para la gestión de la Línea 2.

Advertisement

Expectativas de adjudicación y impacto ciudadano

Ante la presentación de tres propuestas técnicas sólidas y financieramente respaldadas, se espera que el proceso de adjudicación del contrato se concrete en el próximo año calendario. La capital no puede esperar más para comenzar la construcción de esta arteria de transporte que promete reconfigurar la movilidad en la ciudad. La decisión final debe reflejar un compromiso con la dignificación del transporte público, entendiendo que estas inversiones son fundamentales para el bienestar social y la reputación institucional.

La ciudadanía requiere resultados tangibles y una transparencia absoluta en la selección del contratista definitivo. El énfasis debe ponerse en garantizar que la obra se ejecute con los más altos estándares de calidad, evitando los errores del pasado. La coordinación entre las autoridades nacionales y departamentales será determinante para que la Línea 2 del Metro de Bogotá sea una realidad que transforme positivamente la vida de los bogotanos.