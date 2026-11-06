Tres cuerpos encontrados en el río Medellín en la semana: autoridades investigan

Se registraron tres fallecidos en los afluentes de Medellín esta semana. Las autoridades forenses y el CTI de la Fiscalía investigan las causas de muerte sin lesiones aparentes.

Dos nuevos hallazgos de cuerpos humanos sin vida se registraron en la mañana del viernes en los afluentes hídricos de la ciudad de Medellín, elevando a tres el total de casos fatales encontrados en las fuentes de agua locales durante la presente semana. Estos hechos han generado consternación entre las autoridades competentes, quienes han activado los protocolos de investigación para determinar la identidad de las víctimas y las circunstancias exactas de sus decesos.

Primer hallazgo en el río Medellín

El primer incidente ocurrió aproximadamente sobre las 10:30 de la mañana cuando una persona identificada en el sector del Parque Norte avistó un cadáver flotando en el río Medellín. El ciudadano alertó de inmediato a las autoridades, quienes procedieron a organizar la extracción del cuerpo mediante la intervención técnica del Cuerpo de Bomberos de Medellín. Este equipo especializado apoyó las labores de rescue para sacar el cuerpo del agua y entregarlo posteriormente a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los investigadores determinaron dejar la causa de la muerte por establecer y trasladaron el cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal para realizar las autopsias correspondientes y confirmar la identidad del fallecido.

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Segundo cuerpo en Villas del Socorro

Una hora después de la primera extracción, se produjo el segundo hallazgo crítico en el barrio Villas del Socorro, perteneciente a la comuna 2 de Santa Cruz, ubicada en el nororiente de Medellín. Personas que se encontraban transitando por el sector informaron a las autoridades sobre la presencia de una persona en avanzado estado de descomposición. Los investigadores judiciales arribaron a la zona para realizar las diligencias de rigor, sin embargo, a la víctima no se le encontró documentación identificatoria. Asimismo, la pericia inicial no permitió establecer las causas específicas de su muerte con precisión, dejando la investigación abierta para descartar o confirmar hipótesis sobre el deceso.

Contexto de la semana y tendencias hídricas

Con estos dos nuevos casos, el balance semanal asciende a tres fallecidos en las fuentes de agua de la capital antioqueña, tras el descubrimiento de otro cuerpo el pasado martes en el río Medellín, específicamente a la altura de la Plaza Minorista. En coincidencia con los casos anteriores, solo se pudo establecer que la víctima del martes era un hombre y que, debido al estado avanzado de descomposición, no se observaron lesiones por arma de fuego ni por elementos cortopunzantes, dejando la causa de su fallecimiento en estado de investigación.

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Estadísticas anuales y zonas afectadas

Las cifras preliminares indican que al menos 10 personas han sido encontradas en el río Medellín durante el presente año, con una concentración significativa de casos a la altura del municipio de Barbosa. No obstante, también se han registrado hallazgos fatales en otras localidades del área metropolitana, incluyendo los municipios de Bello y Girardota. Estas estadísticas reflejan la recurrente problemática que enfrentan las autoridades en la vigilancia y extracción de cuerpos en los cauces hídricos del valle de Aburrá.

Desenlace de las investigaciones

Las autoridades de Medellín continúan con las diligencias forenses para identificar a todas las víctimas encontradas esta semana y determinar si existen vínculos entre los casos o si se trata de sucesos independientes. La falta de documentación y el estado de los cuerpos representan un obstáculo para la identificación inmediata, por lo que se espera que los resultados de las pruebas de ADN y las autopsias en Medicina Legal aporten las respuestas necesarias. La comunidad local permanece atenta a los desarrollos que las investigaciones del CTI y la Fiscalía revelen sobre estas tragedias ocurridas en el río Medellín.