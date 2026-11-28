Policía detiene a tres venezolanos en el centro de Bogotá por hurto de joya a turista español. Un sospechoso ingirió la cadena para evitar su recuperación.

La Policía Nacional de Colombia detuvo a tres hombres de nacionalidad venezolana en el centro de Bogotá tras interceptar el robo de una cadena de oro a un ciudadano español. La captura se produjo en flagrancia durante una persecución en la carrera Séptima, tras un incidente en el que uno de los presuntos responsables intentó destruir la evidencia tragando la joya para que las autoridades no pudieran recuperarla.

Detalles de la captura en el sector central

El incidente tuvo lugar en plena vía pública del centro de la capital, un área habitualmente transitada por turistas y comerciantes. Los agentes de la Estación Candelaria respondieron rápidamente a la señalización del hurto y lograron ubicar a los tres hombres que huían del lugar. La persecución fue breve, ya que los uniformados alcanzaron a los sospechosos antes de que pudieran perderse en la densa trama urbana de la zona. Al momento de realizar el registro correspondiente, la situación tomó un giro inesperado y dramático para los agentes involucrados en la operación de seguridad.

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El sospechoso ingiere evidencia clave

Lo más sorprendente de la intervención ocurrió cuando los policías procedieron a registrar a uno de los detenidos. Durante este procedimiento, el hombre tenía la cadena de oro en su poder y, al notar la presencia de los uniformados buscando revisar sus pertenencias, decidió tragarla. Esta acción extrema tuvo como objetivo principal evitar que la Policía se quedara con la joya robada. Aunque las autoridades confirman la captura de los tres individuos, aún no han revelado detalles sobre el estado de salud del hombre que ingeriría la cadena ni si lograron recuperar el accesorio completo del conjunto de oro.

Identificación de la víctima y testigos

La víctima del robo, un turista español, participó activamente en el proceso de identificación. Al ser mostradas las pruebas recuperadas por la Policía, incluyendo una pieza de la joya hallada en la escena, el hombre reconoció que ese fragmento correspondía a la cadena de oro que le habían sustraído. Este reconocimiento fue crucial para vincular físicamente a los detenidos con el delito, proporcionando un eslabón directo entre el objeto robado y los acusados. Las autoridades señalaron que las cámaras de videovigilancia del sector también aportarían elementos probatorios adicionales para el caso judicial en curso.

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Origen de los detenidos y contexto regional

Según los reportes oficiales de las autoridades, los tres hombres capturados son de nacionalidad venezolana. Esta información resalta la dinámica criminal en la región y el perfil de los infractores involucrados en este tipo de delitos. El caso se destaca no solo por el acto delictivo en sí, sino por la medida extrema adoptada por uno de los sujetos para obstaculizar la investigación. La Justicia definirá su situación judicial una vez que se completen las investigaciones preliminares y se presenten las pruebas acumuladas por la Fiscalía.

Impacto en la seguridad ciudadana y consejos

Los robos de joyas y objetos personales en el centro de Bogotá continúan siendo una preocupación prioritaria para las autoridades y la población local. A pesar de cifras oficiales que indican una tendencia a la baja en la delincuencia, las fuerzas de seguridad insisten en que el subregistro es alto y que muchas víctimas no denuncian los hechos. Para prevenir situaciones similares, los expertos recomiendan estar atentos cuando un desconocido inicia una conversación que cambia de tono abruptamente. Si la situación lo permite sin poner en riesgo la integridad física, se debe evitar entregar información personal o pertenencias y moverse inmediatamente hacia áreas con mayor presencia de gente.