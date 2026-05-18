Describes a series of killings and contain a call for unity against violence.

Tres hombres fueron asesinados y luego abandonados con carteles de las disidencias en Cauca: es la masacre 55 en 2026. Tres hombres fueron asesinados y luego abandonados con carteles de las disidencias en Cauca: es la masacre 55 en 2026.

Los uniformados fueron atacados cuando se encontraban realizando patrullaje de registro y control por la zona, donde hay fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley. , en el sector conocido como los ‘Mangos’, a la altura del municipio de Villa del Rosario. El hecho dejó dos militares heridos. Adulto mayor fue asesinado a machetazos por su hermano en Las Palmas: disputa por una casa sería el origen.

Muere joven que había resultado lesionado tras tiroteo frente a billar del norte de Barranquilla. En desarrollo de operaciones militares de control territorial en zona de frontera con Venezuela, tropas del Grupo de Caballería Mediano n.º 5 sostuvieron un combate en contravention sujetos, al parecer, integrantes del ELN, quienes huyeron hacia el vecino país. Como resultado de esta acción, dos de nuestros soldados resultaron heridos.

Hallan vehículo en que fue transportada Yulixa Toloza tras someterse a lipólisis láser: se encontraba en la frontera con Venezuela. Caen 18 sicarios de red adscrita al Tren de Aragua señalados de 26 asesinatos entre 2024 y 2026 en Bucaramanga.

Extranjero que fue expulsado hace un mes por ‘megafiestas’ en Medellín ingresó nuevamente al país: fue detenido por Migración Colombia Prohibida la reproducción y utilización, total o parcial, de los contenidos en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorizació





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