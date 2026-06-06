Tres integrantes de banda dedicada al paseo millonario de conductores de transporte por app fueron encarcelados

La Fiscalía de Colombia logró la judicialización de tres hombres señalados de conformar una organización criminal que mediante intimidación con armas hurtaba y extorsionaba a conductores de plataformas de transporte. Dos de ellos fueron enviados a prisión y uno a detención domiciliaria.

En una reciente decisión judicial, tres hombres vinculados a una banda dedicada al denominado ' paseo millonario ' de conductores de plataformas de transporte fueron enviados a prisión.

Los procesados, Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido, serían miembros de una organización criminal que, según la Fiscalía, amedrentaba a las víctimas con armas de fuego y cortopunzantes, obligándolas a subir a la parte trasera de los vehículos. El modus operandi consistía en intimidar al conductor para que entregara las claves de sus aplicaciones bancarias, realizando así transacciones, compras o transferencias de dinero de manera ilícita.

Vera Pulido fungiría como cabecilla y conductor del vehículo hurtado, encargándose además de reclutar a otros integrantes. Téllez Ariza y Méndez Pulido, por su parte, se dedicarían a amenazar a los conductores y apropiarse de sus pertenencias de valor.

Aunque los imputados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario para Vera Pulido y Téllez Ariza, mientras que Méndez Pulido fue cobijado con detención domiciliaria bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La Fiscalía General de la Nación, a través de un grupo Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó los elementos materiales probatorios que sustentan la imputación por los delitos de hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Este caso evidencia la persistencia de modalidades delictivas que vulneran la seguridad de trabajadores de plataformas digitales, aprovechándose de su labor diaria para cometer robos y estafas de alto impacto. Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier amenaza y reforzaron las estrategias de investigación para desmantelar este tipo de estructuras criminales que, en muchos casos, operan en redes complejas con roles definidos.

Los detenidos, cuyas edades no fueron precisadas, fueron capturados en operativos simultáneos en diferentes sectores de la ciudad, aunque no se especificó la ubicación exacta. Los probatorios incluirían testimonio de víctimas, registros de transacciones sospechosas y posiblemente material audiovisual que vincularía a los procesados con los hechos. La medida de aseguramiento busca garantizar la comparecencia de los implicados a lo largo del proceso judicial, que podría extenderse por varios meses.

Este tipo de noticias reflejan una problemática social creciente, donde los trabajadores de la economía gig se convierten en blanco de bandas organizadas que ven en sus rutinas una oportunidad para delinquir. A pesar de las alertas constantes por parte de las plataformas y las entidades de transporte, los delincuentes adaptan sus métodos para burlar la seguridad y cometer sus crímenes.

La justicia colombiana ha venido endureciendo las penas para estos delitos, reconociendo el daño patrimonial y psicológico que generan en las víctimas. Además, se trabaja en protocolos de actuación para conductores que incluyen botones de pánico y rutas seguras. La Fiscalía afirmó que continuará investigando para esclarecer si hay más personas involucradas en esta red delictiva, así como para recuperar el dinero sustraído y los objetos de valor.

Por ahora, los tres hombres permanecerán privados de libertad en sus respectivas condiciones, mientras avanza el proceso penal en su contra. Esta acción judicial envía un mensaje disuasivo a otras bandas que podrían estar planeando actividades similares, demostrando que las autoridades están atentas a estas modalidades delincuenciales que afectan la confianza en los servicios de transporte a través de aplicaciones





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