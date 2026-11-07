Tres mujeres asesinadas en Toro, Valle del Cauca, en la masacre número 104 de 2026

Tres mujeres fueron asesinadas en una vivienda de Toro, Valle del Cauca, según Indepaz. Es la masacre número 104 del país en 2026.

Tres mujeres fueron asesinadas con arma de fuego dentro de una vivienda en la zona rural de Toro, Valle del Cauca, en un hecho que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ( Indepaz) registró como la masacre número 104 en Colombia durante 2026. El crimen ocurrió el viernes 6 de noviembre. Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez.

Según la información preliminar, la madre era María del Carmen Gutiérrez Toro, y sus dos hijas eran Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez y Sulisney Muñoz Gutiérrez. Las tres se encontraban en la misma casa cuando el ataque se produjo.

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Hombres armados atacaron una vivienda en Toro

Hombres armados dispararon indiscriminadamente contra tres mujeres dentro de una casa en Toro, Valle del Cauca, y las tres murieron en el lugar.

Indepaz incluyó el caso en su conteo nacional de masacres, con lo que el total registrado en Colombia durante 2026 asciende a 104. La cifra figura en el reporte que la entidad publicó sobre la violencia en el país.

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El hecho se suma a otros episodios de violencia que mantienen en alerta a distintas regiones de Colombia, donde grupos armados disputan el control de territorios y de actividades ilegales.

Investigación, recompensa y posibles móviles del crimen

Las autoridades del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre en Toro.

Tras el ataque se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer sus móviles. Hasta el momento no se han reportado capturas.

Entre las hipótesis que se analizan figura un posible vínculo con el tráfico de estupefacientes. Esa línea no ha sido confirmada, por lo que las autoridades mantienen abiertas otras posibilidades.

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Riesgo por disputas armadas y estructuras presentes en Toro

Indepaz advirtió que Toro enfrenta un escenario de riesgo por las disputas entre grupos armados por el control territorial y de las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y el expendio de drogas.

Entre las estructuras con presencia en la zona, Indepaz identificó al frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, a la organización conocida como Los Flacos y a bandas de carácter local.

Según el comunicado que el instituto publicó en X, estas dinámicas pueden generar homicidios, amenazas y extorsiones, además de afectar la seguridad de la población civil. La entidad también señaló que la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la persistencia y el agravamiento de estas disputas en el municipio y en localidades cercanas.

La jurisdicción militar de la zona corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional. Con el asesinato de las tres mujeres en Toro, el conteo de masacres de Indepaz en Colombia llega a 104 en 2026.