Tribunal Administrativo de Antioquia Revoca Intervención de Savia Salud EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la restitución de Savia Salud EPS a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama, poniendo fin a la intervención de la Superintendencia de Salud. La decisión se basa en que la intervención fue incompleta y no evaluó adecuadamente las causas de la crisis de la EPS.

El Tribunal Administrativo de Antioquia ha dictado un fallo trascendental que pone fin a la intervención forzosa de la Superintendencia de Salud sobre Savia Salud EPS.

Esta decisión judicial, que establece un plazo de diez días para la restitución de la entidad a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama, ha provocado una significativa reacción en el sector salud y en la esfera política del departamento. La resolución no solo se considera un logro administrativo, sino también un respaldo fundamental a la seguridad jurídica, según diversos actores del sistema de salud.

Gustavo Campillo, representante del gremio de la salud, calificó la decisión como un acto de equilibrio frente a las facultades del Gobierno Nacional, expresando su esperanza de que la ciudadanía recupere la confianza en el poder judicial. El gremio argumenta que el fallo valida la tesis de que la crisis de la EPS no se originó únicamente en una gestión local deficiente, sino en fallas estructurales inherentes al sistema de salud, particularmente en el cálculo y pago de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), una responsabilidad directa del Estado central.

Esta perspectiva sugiere que la intervención, en lugar de solucionar los problemas, pudo haber exacerbado la situación. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien lideró el recurso de nulidad contra la intervención desde principios de 2024, recibió la noticia con una fuerte denuncia sobre el estado financiero y operativo en el que recibirá la EPS.

Rendón enfatizó un deterioro patrimonial alarmante, señalando que el patrimonio negativo de Savia Salud pasó de 570 mil millones de pesos en 2022 a más de 1.5 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 264% en las pérdidas. El gobernador criticó duramente el centralismo del gobierno nacional, argumentando que la intervención, en lugar de mejorar la salud de los ciudadanos de Antioquia, la agravó.

Rendón instó al gobierno a liberar a Savia Salud de su enfoque centralista e intervencionista, afirmando que ningún gobierno está por encima de la Constitución. Su declaración subraya la tensión entre el gobierno central y las autoridades regionales en la gestión de la salud pública. La magnitud del deterioro patrimonial plantea serias dudas sobre la viabilidad financiera de la EPS y la capacidad de garantizar la atención médica a sus afiliados.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se unió a las voces de alivio, pero advirtió que la etapa siguiente requerirá una fiscalización rigurosa. Gutiérrez anunció que, una vez que se complete el proceso de transición y se retome el control de la EPS, se llevará a cabo una auditoría forense exhaustiva para determinar el estado real de la atención a los 1.6 millones de usuarios de Savia Salud.

El alcalde celebró la decisión judicial, afirmando que siempre se había mantenido la postura de que la toma de Savia Salud fue ilegal y arbitraria. Gutiérrez insistió en que la gestión de la salud no debe ser utilizada como una herramienta política, sino que debe priorizar el bienestar de los ciudadanos.

La decisión del Tribunal Administrativo se fundamenta en que la intervención de la Superintendencia de Salud fue considerada 'incompleta', ya que no se evaluó adecuadamente si la crisis de la EPS se debía a problemas de administración o a la falta de flujo de recursos (presupuestos máximos y UPC) por parte del Ministerio de Salud. Con este fallo, se inicia una cuenta regresiva de diez días para que la EPS más grande de Antioquia regrese a su administración regional, marcando un punto de inflexión en la gestión de la salud en el departamento.

Además de este tema, se mencionan otros acontecimientos como el debate entre Petro y Oviedo sobre las pensiones, las críticas al nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud, la situación de Nicolás Maduro, una recompensa ofrecida por el alcalde de Cali tras un atentado y tensiones políticas entre campañas electorales





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