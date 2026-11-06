Tribunal Administrativo de Bolívar admite demanda contra el POT de Cartagena

El juez ordena suspender el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial por vulneración de derechos ciudadanos y consulta previa étnica en Tierrabomba.

El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió a trámite la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Colombiana de Urbanistas en contra del Distrito de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental ( EPA) y Cardique. El fallo judicial reconoce la procedencia de la demanda que cuestiona el proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), advirtiendo sobre posibles violaciones a los derechos colectivos de la ciudadanía durante la elaboración de esta norma urbanística.

Suspensión cautelar del proceso urbanístico

Como medida inmediata, la acción popular solicita la suspensión del procedimiento administrativo en curso para evitar que el proyecto sea presentado ante el Concejo Distrital y aprobado en su estado actual. Los demandantes argumentan que la adopción del instrumento en los términos concertados por las autoridades ambientales constituiría una vulneración directa de los derechos ciudadanos, por lo que se requiere la paralización total hasta resolver las inconsistencias detectadas en el debido proceso.

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Fallos en la participación ciudadana

La Sociedad Colombiana de Urbanistas denuncia que las etapas de diagnóstico y formulación no cumplieron con los requisitos legales de participación comunitaria efectiva. Según el escrito, las sesiones de socialización presentaron un plan oficial en términos abstractos sin recoger las propuestas reales de las comunidades, ni explicar los criterios de aceptación o rechazo de las ideas aportadas por los residentes locales durante este periodo.

Vulneración de la consulta previa étnica

Existe una orden vigente de un juez de tutela que instruye a la Alcaldía de Cartagena radicar una solicitud sobre la procedencia de la consulta previa en la comunidad de Caño de Loro, ubicada en la isla de Tierrabomba. La demanda señala que el proyecto se formó sin expediente adecuado, sin el seguimiento deliberado del Consejo Consultivo y sin determinar el impacto en los territorios de comunidades étnicas, violando así sus derechos constitucionales.

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Solicitud de retroacción del expediente

Ante estas irregularidades, la Sociedad Colombiana de Urbanistas pide al Tribunal que ordene al Distrito retrotraer todo el proceso de revisión y ajuste del POT hasta la conformación del expediente territorial. Esta medida busca permitir la reconstrucción completa del procedimiento administrativo, garantizando que se cumplan los requisitos legales básicos antes de continuar con las siguientes fases de la planeación urbana de la ciudad.

Próximos pasos en el litigio judicial

Tras la admisión de la acción, el Tribunal Administrativo de Bolívar notificó a las entidades demandadas para que contesten y aporten las pruebas correspondientes. Se exige la presentación de los antecedentes administrativos de la revisión general y de la concertación ambiental culminada el pasado 2 de octubre, donde se emitieron las resoluciones por parte del EPA y Cardique que dieron luz verde al proyecto ante el Consejo Territorial de Planeación.

Antecedentes del plan urbanístico en Cartagena

El proceso de revisión del POT inició en 2024 con la fase de diagnóstico y pasó a la formulación en 2025, registrando 212 mesas ciudadanas con la participación de más de 5 mil personas según la Alcaldía. En 2026, tras recibir la aprobación ambiental, el proyecto se presentó al Consejo Territorial de Planeación para obtener un concepto no vinculante, paso previo indispensable antes de su estudio y eventual aprobación final por parte del Concejo Distrital.