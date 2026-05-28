Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda contra nombramiento de Juan Carlos Florián

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) presentó una demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado General de Colombia en Bruselas, Bélgica. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio la demanda.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado General de Colombia en Bruselas, Bélgica.

La acción judicial fue presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), que sostiene que el nombramiento vulneraría los principios de la carrera diplomática y consular. Según la demanda, existen al menos 25 situaciones que, a juicio del gremio, evidencian presuntas irregularidades en la designación.

Entre los argumentos expuestos, Asodiplo señala que Florián no presentó ni aprobó el examen de ingreso a la carrera diplomática y consular; tampoco habría superado la entrevista requerida para ingresar al servicio exterior ni cursado la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. La demanda sostiene que el señor Juan Carlos Florián Silva no presentó ni superó el examen de ingreso a la carrera diplomática y consular, ni adelantó el curso de formación de la Academia Diplomática.

Además, el recurso asegura que Florián tampoco fue nombrado en periodo de prueba como tercer secretario de relaciones exteriores, paso que hace parte del proceso ordinario dentro de la carrera diplomática. El nombramiento de Florián se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el pasado 31 de enero. El presidente Gustavo Petro lo designó mediante el Decreto 0117 de 2026, firmado también por la canciller Rosa Villavicencio.

En el decreto se argumenta que la normativa permite nombrar provisionalmente a personas que no pertenecen a la carrera diplomática cuando no sea posible proveer esos cargos con funcionarios escalafonados dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. La designación generó múltiples críticas. El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó el nombramiento y aseguró que se habría desconocido la carrera diplomática.

La Cancillería ya fue notificada de la admisión de la demanda y en los próximos días podrá presentar su posición dentro del proceso que ahora deberá estudiar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ,





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