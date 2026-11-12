Tribunal Administrativo de Cundinamarca autoriza obras de Troncal de los Andes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca permite el inicio de obras en la vía de 3,4 km en Chía, pero exige estudios ambientales sobre el cuerpo de agua de San Jacinto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una providencia crucial el 30 de octubre que desbloquea el avance de la Troncal de los Andes, una obra de infraestructura vial de 3,4 kilómetros de extensión. Este fallo judicial permite a la concesionaria Accesos Norte S.A.S. reanudar las actividades autorizadas en el trazado modificado del proyecto, que busca conectar la Autopista Norte con el occidente de Chía. La noticia se formalizó administrativamente tras la notificación del fallo, recibida el 9 de noviembre, fecha a partir de la cual el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que la actividad constructiva podía retomarse desde el día siguiente.

La decisión representa un alivio significativo para el proyecto, el cual lleva nueve años inmerso en un proceso complejo de trámites, controversias técnicas y pausas judiciales. La Troncal de los Andes es parte de la primera fase del plan de ampliación de los corredores de acceso al norte de Bogotá. Su objetivo principal es aliviar la congestión vehicular en la avenida Pradilla, un eje crítico para los desplazamientos entre Bogotá y municipios de la Sabana, así como facilitar el acceso a la vía Devisab. La infraestructura contempla una doble calzada y dos puentes sobre el río Bogotá, elementos diseñados para mejorar la movilidad regional.

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Alcance de la autorización vial actual

El tribunal aclaró los límites geográficos de la autorización, especificando que la suspensión de actividades solo persiste sobre el cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto, dentro del municipio de Chía. No se mantiene ninguna restricción sobre el resto del terreno ni sobre las demás áreas del proyecto que han sido evaluadas y aprobadas. Esta distinción permite que la obra avance por el trazado modificado, el cual fue diseñado para evitar la intervención directa y agresiva de la zona húmeda en disputa.

La vía cuenta con respaldo legal mediante una modificación de la licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Esta modificación, que data de diciembre de 2025 y fue confirmada en marzo de 2026, incorporó ajustes técnicos en el diseño de la carretera. La concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitaron repetidamente que se levantara la medida cautelar que impedía trabajar en la zona, pero el tribunal negó dicha petición en marzo de este año. Ahora, con esta nueva aclaración, se valida que las obras amparadas por la licencia modificada pueden ejecutarse sin vulnerar los otros permisos otorgados.

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Protección ambiental y el litigio de San Jacinto

A pesar de avanzar con las obras generales, el fallo mantiene la protección estricta sobre el cuerpo de agua de San Jacinto. El tribunal reconoció que este espacio, compuesto por canales, meandros y zonas inundables, presenta una amenaza acreditada contra derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico y la conservación de especies. La Personería Municipal de Chía impulsó este litigio mediante una acción popular, argumentando que el sistema cumple funciones vitales de regulación hídrica y alberga fauna y flora que sufrirían daños irreversibles.

Una de las discusiones centrales ha sido la clasificación técnica del terreno. El tribunal precisó que el cuerpo de agua es de carácter artificial, pero señaló que esto no le resta valor ambiental ni justifica su destrucción. La providencia del 30 de octubre responde a varias solicitudes de aclaración presentadas por las partes involucradas desde que el tribunal adoptara medidas cautelares en marzo de 2021. Aunque se levantó parcialmente la suspensión en enero de 2022, las restricciones sobre las obras en esta zona específica nunca se eliminaron por completo.

Nuevos estudios obligatorios y consecuencias futuras

El elemento más determinante del fallo es la orden impartida a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para realizar una nueva caracterización ambiental del cuerpo de agua. Este estudio técnico es indispensable para determinar si el espacio debe ser reconocido formalmente como un humedal bajo la normativa vigente. Si la CAR confirma que se trata de un humedal, el proyecto de la Troncal de los Andes deberá estudiar y proponer un trazado alternativo que respete la integridad del ecosistema.

Esta condición deja abierta una posibilidad de revisión del diseño si se confirma la categoría de humedal, lo que podría implicar modificaciones adicionales o paralizaciones en la sección crítica. La iniciativa, que comenzó a tomar forma en 2017 y obtuvo su licencia ambiental inicial en 2018, sigue enfrentando desafíos técnicos y ambientales casi una década después. La resolución busca equilibrar el desarrollo de infraestructura con la conservación ambiental, dejando en manos de los estudios científicos de la CAR la definición final del estatus de protección de la zona de San Jacinto.