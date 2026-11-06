Tribunal ampara derechos de bananeros damnificados por vendavales en Magdalena

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó el amparo a bananeros del Magdalena, ordenando ayuda humanitaria inmediata y recuperación agrícola tras los vendavales R6.

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó una decisión judicial que ampara los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la alimentación de las personas inscritas en el censo oficial de damnificados en el departamento del Magdalena. Este fallo, bajo la ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, establece la obligación del Estado de incluir la recuperación agrícola en los planes de gestión del riesgo y asegurar el suministro inmediato de asistencia.

Origen del conflicto y afectaciones agrícolas

La acción de tutela fue interpuesta por los representantes de cuatro organizaciones del sector agrícola: las cooperativas Emprebancoop, Coobafrio, Banafrucoop y Coobamag. Según el expediente procesal, los vendavales R6 causaron el volcamiento de las plantaciones de banano y daños severos en la infraestructura productiva de las fincas ubicadas en la región.

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Como consecuencia directa de estos eventos meteorológicos extremos, la Gobernación del Magdalena expidió el Decreto 488 del 31 de julio de 2026, declarando la situación de calamidad pública en los territorios afectados. Este instrumento legal buscó reconocer la emergencia y activar los mecanismos de respuesta ante la destrucción del sector bananero local.

Reconocimiento constitucional de damnificados

El tribunal reconoció expresamente a la población campesina como un sujeto de especial protección constitucional, destacando que la ausencia de ayuda humanitaria efectiva generó una vulneración sistemática de sus derechos básicos. La corte señaló que el incumplimiento de los compromisos de asistencia por parte de las autoridades locales exponía a los agricultores a situaciones de indigencia.

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En el marco de este reconocimiento, se registraron 2.300 personas, 776 familias y 221 hectáreas de cultivo afectadas. Este reporte cuantitativo se complementó con los censos del Registro Único de Damnificados (RUFE), los cuales fueron estructurados meticulosamente por las cooperativas para garantizar que cada caso fuera verificado y oficializado.

Obligaciones inmediatas del gobierno local

En mérito de lo expuesto, el tribunal ordenó el suministro de ayuda humanitaria en el municipio de Zona Bananera, estableciendo un plazo perentorio de 72 horas para su ejecución. Esta resolución incluye la prestación de asistencia de emergencia alimentaria y no alimentaria a todos los afiliados censados, garantizando su subsistencia inmediata.

Adicionalmente, se ordenó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo culminar en 15 días hábiles la formulación del plan de recuperación agrícola. Dicho plan debe incluir obligatoriamente un presupuesto detallado, un cronograma de ejecución e indicadores claros para la reactivación del pequeño productor bananero, asegurando la reconstrucción productiva de la zona.

Intervención de entidades financieras estatales

Finalmente, la corte instó al Ministerio de Agricultura, a FINAGRO, al Banco Agrario de Colombia y a la Agencia de Desarrollo Rural a informar por escrito a las cooperativas sobre los instrumentos y líneas de crédito vigentes aplicables. Esta medida busca facilitar el acceso a financiación para que los productores puedan reanudar sus actividades económicas y superar la crisis derivada de los vendavales.