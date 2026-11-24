El TAS revoca la decisión de la CAF y corona oficialmente a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, restituyendo el trofeo tras años de disputas legales.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió su fallo final el martes declarando, por unanimidad, que Senegal es el legítimo campeón de la Copa de África de fútbol 2025. Esta resolución judicial anula definitivamente la proclamación de Marruecos como título obtenida mediante una decisión administrativa previa, cerrando así un conflicto que ha permanecido abierto durante más de un año.

Reversión del veredicto de la CAF sobre el título

La instancia suprema del deporte desestimó la decisión del pasado 17 de marzo, cuando el tribunal de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había despojado a Senegal del trono continental y coronado a Marruecos, país anfitrión del torneo. El TAS considera que el árbitro principal no cometió ningún error de derecho al ordenar la reanudión del partido tras los graves incidentes ocurridos durante el encuentro.

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Contexto de la final caótica entre Senegal y Marruecos

La disputa original se originó dos meses antes en Rabat, donde Senegal ya había conquistado el título al imponerse a Marruecos por un marcador de 1-0 tras una prórroga caótica. Durante el tiempo añadido, un penal concedido a los Leones del Atlas y finalmente fallado por Brahim Díaz provocó una protesta inmediata, llevando a una gran parte de los jugadores senegaleses a abandonar el terreno de juego. El equipo no regresó al césped hasta un cuarto de hora más tarde, lo que generó la controversia inicial.

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Argumentación legal y aplicación de las reglas deportivas

La instancia judicial explicó que las reglas de la CAF, las cuales habrían supuesto una derrota por incomparecencia para Senegal, solo se aplicarían si el árbitro hubiera decretado la interrupción definitiva del partido. Dado que el técnico permitió la continuación del juego, esa sanción no procedía. El jurado de apelación de la CAF, presionado por la Federación marroquí, había dictado entonces una derrota por un marcador de 3-0, decisión que el TAS ahora invalida completamente.

Reacciones de las federaciones y próximos pasos jurídicos

Tras el veredicto inicial de la CAF, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) denunció lo que calificó como el atraco administrativo más burdo en la historia del deporte, presentando incluso el trofeo a su diáspora en el Stade de France a finales de marzo. Ahora, con la resolución favorable del TAS en Lausana, la Federación marroquí conserva la posibilidad técnica de presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Federal suizo, organismo que únicamente interviene en casos de procedimiento y no juzga el fondo del asunto deportivo.