Tribunal confirma juicio oral contra Sandra Ortiz por caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ratifica el juicio oral contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, en relación con el escándalo de corrupción de la UNGRD, desestimando la solicitud de preclusión presentada por la defensa. La Fiscalía la acusa de lavado de activos y tráfico de influencias.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de llevar a juicio oral a Sandra Ortiz , exconsejera presidencial para las regiones, en relación con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ( UNGRD ). La defensa de Ortiz había solicitado la preclusión del caso, argumentando falta de pruebas e inconsistencias en el proceso.

Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos, estableciendo que existen suficientes elementos para avanzar hacia la etapa de juicio. La Fiscalía General de la Nación acusa a Ortiz de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, alegando que actuó como intermediaria en la entrega de importantes sumas de dinero público a congresistas. A cambio, supuestamente, estos congresistas brindarían su apoyo a las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La exconsejera permanece privada de la libertad en un centro de reclusión en Bogotá, mientras se define la fecha exacta para el inicio del juicio. Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre la presunta red de corrupción en la UNGRD, uno de los mayores escándalos que han sacudido a Colombia en los últimos años, generando gran impacto en la opinión pública. La decisión del tribunal de confirmar el juicio oral marca el inicio de una fase crucial, donde se presentarán pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal de Ortiz. En paralelo a este proceso judicial, la UNGRD anunció la creación de una comisión técnica enfocada en la atención de animales en situaciones de emergencia. Esta iniciativa busca mejorar la respuesta a las necesidades de los animales en eventos catastróficos y garantizar su bienestar. La confirmación del juicio contra Sandra Ortiz pone de manifiesto la complejidad y la magnitud del escándalo de corrupción en la UNGRD, que ha involucrado a figuras políticas de alto nivel y ha generado un profundo debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La defensa de Ortiz, a pesar de la decisión del tribunal, continúa insistiendo en la inocencia de su defendida y seguramente apelará las decisiones tomadas durante el juicio. La opinión pública espera con atención el desarrollo de este proceso, que podría tener importantes consecuencias políticas y legales





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sandra Ortiz UNGRD Corrupción Juicio Oral Tribunal Superior De Bogotá

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso UNGRD: Sandra Ortiz irá a juicio; Tribunal negó preclusión del proceso en su contraComunicador social y periodista. Ha trabajado con el Consejo Superior de la Judicatura y ahora se desempeña como periodista judicial, cubriendo altas cortes y Procuraduría.

Read more »

Caso UNGRD: Tribunal dejó en firme proceso contra Sandra Ortiz, presunta mensajera de sobornosNació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. Trabajó en RCN Radio en varias regiones del país, actualmente es periodista judicial en W Radio.

Read more »

A juicio: Tribunal le negó la preclusión a Sandra Ortiz por escándalo de la UNGRDSandra Ortiz enfrentará juicio tras negativa de preclusión por parte del Tribunal de Bogotá en el caso de corrupción de la UNGRD.

Read more »

Tribunal deja en firme juicio contra Sandra Ortiz por caso UNGRDEl proceso judicial contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, avanza hacia su fase definitiva.

Read more »

Tribunal deja en firme juicio contra Sandra Ortiz por caso UNGRDEl proceso judicial contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, avanza hacia su fase definitiva.

Read more »

¡A juicio oral!: Tribunal niega preclusión a Sandra Ortiz por el escándalo de corrupción en la UNGRDSandra Ortiz se encuentra en el ojo del huracán

Read more »