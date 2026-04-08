Tribunal confirma vigencia del decreto que prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos de Cali

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ratifica el decreto de la Alcaldía de Cali que prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos, incluyendo parques y zonas escolares, como medida de protección a la niñez.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ratificó la vigencia del Decreto 0125 de 2024, emitido por la Alcaldía de Cali , el cual prohíbe el consumo de cualquier tipo de droga, incluso en dosis personales, en diversos espacios públicos de la ciudad. La medida abarca parques, centros deportivos, espacios culturales y un área de 200 metros alrededor de instituciones educativas, y se aplica las 24 horas del día.

Esta decisión judicial revierte un fallo anterior que había puesto en duda la legalidad del decreto, despejando el camino para que la administración municipal continúe implementando esta política de seguridad y protección ciudadana.\El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, celebró la ratificación del decreto, enfatizando su importancia para la protección de los menores de edad y la creación de entornos seguros para la comunidad. Garcés explicó que el principal objetivo del decreto es regular el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos frecuentados por niños, niñas y adolescentes, como una medida para salvaguardar sus derechos fundamentales. La decisión del tribunal respalda la postura de la Alcaldía, que argumenta que la restricción es necesaria para proteger a los menores de los peligros asociados con el consumo de drogas y para garantizar su libre desarrollo en un ambiente seguro y saludable. A pesar de los desafíos legales presentados, la autoridad judicial consideró que la medida es proporcional y necesaria, dada la importancia de proteger a los menores y promover la seguridad pública. Garcés destacó que la Alcaldía ha tomado medidas para asegurar el cumplimiento del decreto, incluyendo la imposición de multas y la implementación de campañas de sensibilización.\La implementación del Decreto 0125 ha tenido un impacto significativo en la ciudad, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Justicia. Desde su entrada en vigor en 2024, se han emitido un promedio de 25.030 comparendos anuales a personas que han infringido la normativa. Las multas por incumplimiento ascienden a 693.000 pesos colombianos. El secretario Garcés resaltó que el decreto ha proporcionado a las autoridades las herramientas necesarias para proteger los derechos de los niños y reducir los riesgos en entornos donde los menores pueden estar de forma tranquila y segura. El decreto busca crear ambientes más seguros para los menores y para la comunidad en general, y las autoridades municipales han expresado su compromiso de continuar trabajando para asegurar el cumplimiento de la ley y para abordar las causas subyacentes del consumo de drogas





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