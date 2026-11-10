Tribunal da la razón a veedores por el deterioro de la Autopista Medellín-Bogotá

Fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre la Autopista Medellín-Bogotá: solo 18 de 127 kilómetros están en buen estado.

El Tribunal Administrativo de Antioquia le dio la razón parcial a Los Magníficos de La Ruta, grupo de transportadores que vigila de forma constante el corredor vial de la Autopista Medellín-Bogotá. La decisión resolvió una acción popular interpuesta contra el Instituto Nacional de Vías ( Invías) por el deterioro del tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre.

La acción popular fue presentada en agosto de 2025. El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones tras comprobar, mediante informes técnicos, que la vía que conecta a Medellín y Bogotá solo está en buen estado en 18 kilómetros de los 127 que van desde El Santuario hasta Puerto Triunfo.

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Qué daños describieron los veedores en la carretera

Según los demandantes, el corredor presenta un deterioro grave, con numerosos huecos profundos, grietas, hundimientos, desniveles y fisuras en ambos carriles. Los veedores sostuvieron que las fallas de la carretera y la señalización deficiente ponían en riesgo la seguridad vial y la movilidad de los usuarios.

Los veedores también señalaron que la demarcación horizontal está borrada o prácticamente desaparecida en buena parte del recorrido. Algunas señales de tránsito están en mal estado, escasean o tienen poca visibilidad, y las intervenciones del Invías han consistido en reparaciones puntuales y temporales que no solucionan los problemas de fondo.

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Posición del Invías y del Consorcio Intergestión AD

El Invías defendió su gestión y aseguró que no ha existido inactividad administrativa. La entidad afirmó que desde 2019 ha celebrado cinco contratos de gestión vial integral, con inversiones superiores a los $327.000 millones.

El Invías sostuvo que no existe un deterioro generalizado, sino afectaciones puntuales asociadas al alto tránsito de vehículos pesados y a las temporadas de lluvia, atendidas con mantenimiento rutinario y periódico. Además, indicó que el Contrato de Gestión Vial Integral No. 1588 de 2025 contempla demarcación, instalación de tachas y señales, así como servicios de grúa, ambulancia y atención de emergencias.

El Invías también argumentó que los conductores tienen responsabilidad en los accidentes de tránsito y que no necesariamente existe una relación directa entre el estado de la carretera y todos los siniestros registrados. Por su parte, el Consorcio Intergestión AD, encargado de la interventoría de las obras, comenzó sus labores el 12 de septiembre de 2025 mediante el Contrato No. 1604 de 2025.

El Consorcio Intergestión AD sostuvo que el deterioro de la carretera era una condición existente antes del inicio de sus actividades y pidió no ser responsabilizado directamente por esa situación.

Consecuencias para usuarios y estudiantes de la vía

Los veedores describieron accidentes de tránsito con personas heridas y fallecidas, gastos adicionales en reparaciones de vehículos y pérdidas económicas para el transporte de carga y de pasajeros. Estas afectaciones recaen sobre quienes utilizan la vía a diario.

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Los demandantes también advirtieron dificultades de movilidad para estudiantes de zonas rurales de San Luis, Puerto Triunfo, San Francisco, Cocorná y Sonsón, donde las condiciones de la carretera habrían ocasionado inasistencia y deserción escolar. A esto se suma la generación de polvo y contaminación del aire durante las temporadas secas.

Lo que concluyó el tribunal sobre la autopista

El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el deterioro de la carretera sí estaba respaldado por pruebas técnicas y no correspondía únicamente a las apreciaciones de los veedores. Uno de los elementos considerados fueron los informes elaborados por el Consorcio Intergestión AD durante septiembre y octubre de 2025.

Esos documentos detallaron que el 55% de la Autopista, equivalente a 73 kilómetros, se encontraba en malas condiciones. El 27%, correspondiente a 36 kilómetros, estaba en estado regular, y el 18% restante, con apenas 18 kilómetros, se encontraba en condiciones buenas o muy buenas.

Los veedores solicitaron que se declarara que el Invías había vulnerado derechos fundamentales y que se le ordenara formular y ejecutar un plan de acción con soluciones de fondo para recuperar la carretera. Sostuvieron que las limitaciones presupuestales no eximen al Estado ni al Invías de su responsabilidad de garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial.