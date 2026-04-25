Tribunal de Antioquia Revoca Intervención de Savia Salud y Ordena su Restitución

El Tribunal Superior de Antioquia ordenó al Gobierno Nacional devolver la administración de la EPS Savia Salud, calificando la intervención de la Superintendencia de Salud como ilegal y arbitraria. La decisión genera un debate sobre los límites de la intervención estatal en las EPS y suscita reacciones en el ámbito político y sanitario.

El Tribunal Superior de Antioquia ha dictaminado un fallo contundente que suspende la intervención de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Savia Salud , otorgando al Gobierno Nacional un plazo de diez días para restituir la administración de la entidad.

Esta decisión revierte la intervención forzosa impuesta por la Superintendencia de Salud en 2023, generando un significativo impacto en el panorama político y sanitario del país. El tribunal calificó la intervención como ilegal y arbitraria, señalando graves deficiencias en el proceso seguido por el Estado. La solicitud de medida cautelar, presentada por el Departamento de Antioquia, encontró respaldo en la magistrada ponente, quien evidenció vacíos legales y falta de justificación suficiente en la actuación de la Superintendencia.

El fallo se fundamenta en una reciente sentencia de la Corte Constitucional, que establece la obligación del Gobierno de analizar exhaustivamente las causas de la crisis financiera de una EPS antes de intervenirla, determinando si se debe a una mala gestión interna o a problemas estructurales del sistema de salud, los cuales son de su responsabilidad. Se argumenta que la Superintendencia vulneró el debido proceso al tomar posesión de Savia Salud sin una motivación sólida, comparando la situación con casos anteriores de intervenciones cuestionadas.

La decisión judicial implica la inmediata realización de un proceso de empalme en un plazo máximo de dos semanas, durante el cual la Superintendencia Nacional de Salud deberá entregar los bienes, haberes y el control administrativo de Savia Salud a sus legítimos propietarios. Si bien la medida es de carácter cautelar, lo que significa que el proceso judicial de fondo continuará su curso, representa un alivio significativo para la gobernanza local en Antioquia y el restablecimiento de un derecho que, según el Tribunal, posee una 'apariencia de buen derecho' para los accionistas de la EPS.

Este pronunciamiento reabre el debate sobre los límites de las facultades de intervención del Gobierno del presidente Gustavo Petro en las EPS, generando interrogantes sobre la legalidad y justificación de futuras intervenciones. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha sido uno de los críticos más vocales de la gestión del Gobierno Nacional en este caso, calificando la intervención como un acto arbitrario y con motivaciones políticas.

A través de sus redes sociales, el mandatario enfatizó que la solución para mejorar la salud de los colombianos no pasa por la destrucción del sistema existente, y vinculó el fallo con la reciente controversia en torno al nombramiento del nuevo Superintendente de Salud. La situación de Savia Salud afecta directamente a más de 1.6 millones de afiliados, quienes ahora esperan que este cambio administrativo se traduzca en una mayor estabilidad en la prestación de sus servicios y tratamientos de salud.

Mientras que en Medellín se celebra el fallo como un triunfo judicial, en Bogotá se aguarda la respuesta de la Superintendencia de Salud, que se ve obligada a dar marcha atrás en una de sus decisiones más polémicas en el departamento de Antioquia. La controversia se suma a otros problemas que aquejan al sistema de salud colombiano, como el apagón eléctrico en Cartagena, que ha afectado al 70% de la ciudad y al suministro de agua, y la crisis de evasión e inseguridad en TransMilenio, donde más de 180 guardas han sido agredidos por usuarios violentos.

Además, se reporta una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrecida por el alcalde de Cali tras un atentado contra el Batallón Pichincha, y una creciente tensión en redes sociales entre las campañas políticas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. La posible duración de una sobretasa en la factura de luz, que podría extenderse hasta por 15 años, también genera preocupación en el sector energético.

Este complejo escenario nacional exige una atención urgente y soluciones efectivas para garantizar el acceso a servicios básicos y la seguridad de los ciudadanos





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