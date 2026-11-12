Tribunal de Arbitraje Deportivo fallará sobre caso América de Cali e Internacional de Bogotá

El TAS evalúa alineación de Yhorman Hurtado en partido Liga. Decisión afecta tabla de posiciones y estatus de América de Cali frente a Internacional de Bogotá.

Un documento filtrado en redes sociales indica que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) podría tener una decisión final sobre la disputa legal entre América de Cali e Internacional de Bogotá. El conflicto central gira en torno a la elegibilidad del defensor Yhorman Hurtado durante la primera fecha de la Liga.

Documentos filtrados revelan decisión del TAS

Las autoridades deportivas han confirmado que el fallo oficial aún no ha sido publicado públicamente por los canales institucionales correspondientes. No obstante, fuentes cercanas al caso afirman que el organismo internacional ha tomado una posición clara en favor de Internacional de Bogotá.

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Este documento no oficial detalla que el tribunal consideró que Yhorman Hurtado no tenía derecho a participar en el encuentro mencionado. La resolución sugiere que el equipo capitalino debía recibir los tres puntos del partido en disputa, invalidando el resultado original en cancha.

Reglamento prohíbe tres clubes en un año

La base legal de la reclamación presentada por Internacional de Bogotá se fundamenta en las estrictas normas de registro de jugadores establecidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol y sus estatutos internos. Según la reglamentación vigente, un futbolista no puede representar a más de tres equipos diferentes dentro de un mismo año calendario.

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Los abogados y delegados de Internacional de Bogotá demostraron que Yhorman Hurtado había estado afiliado y activo con tres clubes distintos durante el transcurso de 2026. Esta situación constituye una violación directa de los requisitos de elegibilidad para las competiciones nacionales organizadas.

El defensa jugó en múltiples escudos antes de la fecha en cuestión, lo que descalificó su participación en el duelo específico que enfrentó a ambos equipos. El TAS analiza estas fechas de registro para determinar si hubo una infracción técnica que anule los resultados obtenidos.

Impacto inmediato en la tabla de posiciones

Si se aplica la decisión del tribunal tal como se filtra, América de Cali sufriría una penalización deportiva severa. El equipo perdería los puntos obtenidos en el campo y, más importante aún, recibiría una derrota por walkover con marcador de tres goles a cero en contra.

Esta modificación alteraría drásticamente la clasificación actual de la competición. El conjunto escarlata vería su contador de puntos reducido de manera significativa, lo que impacta directamente en su objetivo de mantenerse en la zona alta de la tabla.

Desplazamiento de Atlético Nacional

Actualmente, América de Cali ocupa el segundo lugar con 33 puntos, mientras que Atlético Nacional lidera la clasificación con 39 unidades. Si la penalización se hace efectiva, América de Cali descendería a la tercera posición del ranking general.

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Este cambio de estatus tendría consecuencias para los sorteos de la fase siguiente y para la psicología del grupo deportivo. La diferencia de puntos respecto al líder se mantendría, pero la posición relativa cambiaría frente a otros competidores directos.

Consecuencias legales y próximos pasos

Internacional de Bogotá ha solicitado formalmente la restitución de los puntos y la regularización de su posición en la tabla a favor del beneficio deportivo. El equipo busca que el tribunal reconozca la irregularidad administrativa como un hecho determinante para la justicia deportiva.

América de Cali probablemente presentará alegatos adicionales o recursos si la decisión se confirma, argumentando posibles interpretaciones alternativas de los registros federativos. Sin embargo, la carga de la prueba recae sobre la validación de las fechas de alta y baja de los jugadores.

La publicación oficial del laudo arbitral es el siguiente paso crítico en este procedimiento. Hasta que no se emita el documento sellado y fechado por el TAS, la situación legal permanece en estado de desarrollo pendiente de confirmación administrativa final.