Un tribunal de Bogotá ordenó al candidato presidencial Abelardo De La Espriella retirar publicidad política que contenga la bandera de Colombia y el escudo nacional. La decisión judicial se da en medio de una coyuntura electoral en la que se han presentado medidas cautelares de tutela interpuestas por ciudadanos en contra del candidato presidencial.

Un tribunal de Bogotá ordenó al candidato presidencial Abelardo De La Espriella retirar publicidad política que contenga la bandera de Colombia y el escudo nacional .

Esta decisión se da en medio de una campaña electoral en la que el candidato ha sido recurrente en el uso de la camiseta de la Selección Colombia. La justicia también ordenó al candidato que en un término de 24 horas retire la publicidad política que contenga la bandera de Colombia, el escudo nacional y cualquier símbolo patrio.

El candidato Abelardo De La Espriella ha sido cuestionado por su uso de la camiseta de la Selección Colombia, incluso por su rival político, el candidato Iván Cepeda, quien pidió a la Federación Colombiana de Fútbol un pronunciamiento al respecto, que fue rechazado de plano. La decisión judicial se da en medio de medidas cautelares de tutela interpuestas por ciudadanos en contra del candidato presidencial.

La justicia tendrá que llevar preso a medio país, según afirmó el representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño. El candidato Abelardo De La Espriella ha sido recurrente en el uso de la camiseta de la Selección Colombia en medio de su campaña presidencial. De hecho, justo cuando iniciaron las elecciones en el exterior para primera vuelta, pidió a sus votantes ir a los puestos electorales con la prenda de vestir.

Su rival político, el también candidato Iván Cepeda, cuestionó el uso de la camiseta por parte de De La Espriella, incluso pidiéndole a la Federación Colombiana de Fútbol un pronunciamiento al respecto, que fue rechazado de plano. El abogado Gustavo García Méndez afirmó que la justicia excede las competencias que le otorga la Ley y que la decisión judicial viola los derechos y las libertades de los ciudadanos que decidan pronunciarse sin la utilización de los emblemas nacionales.

La medida cautelar fue admitida por la jueza Aurora Forero, quien admitió una acción de tutela interpuesta por Wilmar Bocanegra en contra del candidato presidencial del movimiento significativo de ciudadanos 'Firmes por la Patria'. La decisión judicial se da en medio de una coyuntura electoral en la que se han presentado medidas cautelares de tutela interpuestas por ciudadanos en contra del candidato presidencial.

La justicia tendrá que llevar preso a medio país, según afirmó el representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño. El candidato Abelardo De La Espriella ha sido recurrente en el uso de la camiseta de la Selección Colombia en medio de su campaña presidencial. De hecho, justo cuando iniciaron las elecciones en el exterior para primera vuelta, pidió a sus votantes ir a los puestos electorales con la prenda de vestir.

Su rival político, el también candidato Iván Cepeda, cuestionó el uso de la camiseta por parte de De La Espriella, incluso pidiéndole a la Federación Colombiana de Fútbol un pronunciamiento al respecto, que fue rechazado de plano. El abogado Gustavo García Méndez afirmó que la justicia excede las competencias que le otorga la Ley y que la decisión judicial viola los derechos y las libertades de los ciudadanos que decidan pronunciarse sin la utilización de los emblemas nacionales.

La medida cautelar fue admitida por la jueza Aurora Forero, quien admitió una acción de tutela interpuesta por Wilmar Bocanegra en contra del candidato presidencial del movimiento significativo de ciudadanos 'Firmes por la Patria'. El candidato Abelardo De La Espriella ha sido recurrente en el uso de la camiseta de la Selección Colombia en medio de su campaña presidencial.

De hecho, justo cuando iniciaron las elecciones en el exterior para primera vuelta, pidió a sus votantes ir a los puestos electorales con la prenda de vestir. Su rival político, el también candidato Iván Cepeda, cuestionó el uso de la camiseta por parte de De La Espriella, incluso pidiéndole a la Federación Colombiana de Fútbol un pronunciamiento al respecto, que fue rechazado de plano.

El abogado Gustavo García Méndez afirmó que la justicia excede las competencias que le otorga la Ley y que la decisión judicial viola los derechos y las libertades de los ciudadanos que decidan pronunciarse sin la utilización de los emblemas nacionales. La medida cautelar fue admitida por la jueza Aurora Forero, quien admitió una acción de tutela interpuesta por Wilmar Bocanegra en contra del candidato presidencial del movimiento significativo de ciudadanos 'Firmes por la Patria'.

La decisión judicial se da en medio de una coyuntura electoral en la que se han presentado medidas cautelares de tutela interpuestas por ciudadanos en contra del candidato presidencial. La justicia tendrá que llevar preso a medio país, según afirmó el representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño. El candidato Abelardo De La Espriella ha sido recurrente en el uso de la camiseta de la Selección Colombia en medio de su campaña presidencial.

De hecho, justo cuando iniciaron las elecciones en el exterior para primera vuelta, pidió a sus votantes ir a los puestos electorales con la prenda de vestir. Su rival político, el también candidato Iván Cepeda, cuestionó el uso de la camiseta por parte de De La Espriella, incluso pidiéndole a la Federación Colombiana de Fútbol un pronunciamiento al respecto, que fue rechazado de plano.

El abogado Gustavo García Méndez afirmó que la justicia excede las competencias que le otorga la Ley y que la decisión judicial viola los derechos y las libertades de los ciudadanos que decidan pronunciarse sin la utilización de los emblemas nacionales. La medida cautelar fue admitida por la jueza Aurora Forero, quien admitió una acción de tutela interpuesta por Wilmar Bocanegra en contra del candidato presidencial del movimiento significativo de ciudadanos 'Firmes por la Patria'





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