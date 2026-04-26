Tribunal de Boston Reabre Debate sobre Revocación de Permisos Humanitarios CBP One

Un tribunal en Boston reconsidera la legalidad de la revocación de permisos otorgados a migrantes bajo el programa CBP One de la era Biden, tras un intento fallido del gobierno de Trump. La decisión afecta a más de 900.000 personas y reaviva el debate migratorio en Estados Unidos.

Un tribunal federal en Boston ha reabierto un crucial debate legal en torno a la posible revocación de los permisos humanitarios concedidos a miles de migrantes bajo el programa CBP One, una iniciativa implementada durante la administración del presidente Joe Biden .

Esta nueva fase del litigio surge tras el intento del gobierno del expresidente Donald Trump de revertir las autorizaciones de permanencia temporal otorgadas a más de 900.000 personas, sumiendo a estos individuos en una incertidumbre legal considerable. La disputa judicial se centra en la legalidad del procedimiento empleado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para cancelar estos permisos, y pone de manifiesto las profundas divisiones políticas en torno a la política migratoria en Estados Unidos.

El núcleo del conflicto radica en la decisión del DHS de revocar el estatus legal de los migrantes que se beneficiaron del programa CBP One. Este programa, lanzado durante la presidencia de Biden, permitía a los solicitantes de asilo y otros migrantes programar citas a través de una aplicación móvil para presentarse en los puertos de entrada fronterizos con México y solicitar ingreso legal a Estados Unidos.

La aplicación buscaba gestionar el flujo migratorio de manera más ordenada y reducir la presión sobre la frontera sur. Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria experimentó un cambio drástico. En abril de 2025, muchos de los beneficiarios del programa CBP One recibieron notificaciones del DHS informándoles que sus permisos habían sido revocados.

Esta decisión generó una ola de preocupación y protestas entre los migrantes y sus defensores, quienes argumentaron que la revocación era injusta y contraria a la ley. La administración Trump argumenta que la revocación de los permisos es necesaria para controlar la inmigración ilegal y proteger la seguridad nacional. Sostienen que el programa CBP One fue demasiado permisivo y que permitió la entrada a Estados Unidos de personas que no cumplían con los requisitos legales para permanecer en el país.

Sin embargo, la jueza federal Allison Burroughs, nombrada por el presidente Barack Obama, bloqueó previamente un intento de la administración Trump de terminar estos permisos, dictaminando que el DHS no había demostrado adecuadamente que un funcionario hubiera realizado la evaluación necesaria para justificar la terminación de los llamados “parole”. La jueza Burroughs concluyó que el DHS actuó de forma ilegal al intentar cancelar las autorizaciones concedidas bajo el programa migratorio de Biden, y ordenó revertir las cancelaciones de forma temporal mientras se revisa el fondo del caso.

Una nueva audiencia ha sido programada para el 6 de mayo, en la que la jueza Burroughs evaluará los argumentos de ambas partes y tomará una decisión final sobre el futuro de los permisos humanitarios. El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios sobre esta nueva etapa del proceso legal, lo que añade incertidumbre a la situación.

La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro de la política migratoria en Estados Unidos y para la vida de miles de migrantes que han encontrado refugio en el país





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