El Tribunal Administrativo de Cundinamarca paralizó el cargo de Julia Cristina Daza Noguera por falta de experiencia acreditada, dejando a la Biblioteca Nacional sin directora titular.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dictado una medida cautelar que suspende provisionalmente el nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta resolución judicial interviene directamente en la estructura de dirección de la entidad cultural nacional, dejando la vacante en un estado de incertidumbre administrativa mientras se resuelven los pleitos legales.

Razones judiciales sobre la experiencia profesional

La decisión del tribunal se fundamenta en la presunta inadecuada acreditación de la trayectoria laboral de la nominada, específicamente en lo relacionado con los requisitos técnicos del cargo. Al revisar las certificaciones presentadas, la corte determinó que la formación y los trabajos de Daza correspondían principalmente a áreas de comunicaciones, relaciones públicas y divulgación institucional, las cuales no fueron consideradas por el juez como suficientemente análogas a las funciones centrales de la dirección.

Also read Julia Daza es suspendida provisionalmente como directora de la Biblioteca Nacional

Según el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales citado en el auto, el puesto requiere un título profesional y una experiencia acumulada que varía según el nivel académico alcanzado. La norma establece la necesidad de 60 meses de experiencia si se posee una maestría, 72 meses con especialización o 96 meses si solo se cuenta con el pregrado. Daza, periodista con especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, fue evaluada bajo la segunda ruta, lo que exigía demostrar al menos seis años de trayectoria específica.

Posición del Ministerio y la Ministra Holguín

La ministra de Cultura, Paola Holguín, confirmó que su entidad tuvo conocimiento de la decisión judicial, fechada el 13 de noviembre, a través de los medios de comunicación y no por una notificación formal oficial. Holguín aseguró que el Ministerio de Cultura certificó que Julia Daza poseía 73 meses y 14 días de experiencia relacionada, argumentando que las actividades acreditadas evidenciaban procesos sustancialmente análogos a las responsabilidades del puesto.

Advertisement

La titular del sector cultural indicó que, una vez reciban la notificación física del tribunal, procederán a nombrar un director encargado para suplir la interinidad. Asimismo, anunciaron que apelarán la medida cautelar y responderán la demanda de nulidad electoral, defendiendo la validez del proceso de selección y la interpretación que hizo el Ministerio sobre la experiencia laboral de la nominada.

La demanda de la senadora Jennifer Pedraza

La senadora Jennifer Pedraza, quien interpuso la demanda de nulidad electoral el 14 de octubre, cuestionó vigorosamente la experiencia validada por el Ministerio. Pedraza afirmó que Daza nunca debió acceder a la dirección por no cumplir los requisitos estatutarios, señalando como prácticas cuestionables la inclusión de su paso como jefa de prensa en la campaña de Noemí Sanín entre diciembre de 2009 y mayo de 2010.

La legisladora también señaló inconsistencias en los certificados laborales presentados, destacando que algunos provienen de empresas donde la propia nominada aparecía como cofundadora. Pedraza sostuvo que el Ministerio hizo un análisis arbitrario al deducir una similitud funcional entre experiencias en relaciones públicas y las funciones neurales del empleo, calificando estas inclusiones como intentos forzados para adaptar los perfiles a los requisitos del cargo.

Impacto en la dirección de la Biblioteca Nacional

Tras la suspensión, la Biblioteca Nacional de Colombia enfrenta una incertidumbre sobre su liderazgo inmediato, ya que aún no se ha designado un director encargado para tomar las riendas de la institución. Este vacío de poder se produce en un momento crítico mientras se debate si los requisitos del manual, que admiten títulos en Comunicación Social, Historia o Administración, deben aplicarse estrictamente o si se deben inaplicar apartes para permitir otras formaciones.

Advertisement

El proceso de nulidad electoral sigue en curso con el acompañamiento de organizaciones de veeduría y representantes del sector cultural. Hasta que el tribunal tome una decisión definitiva sobre la validez del nombramiento o se implemente un nuevo proceso de selección, la dirección de la entidad permanecerá en pausa judicial, limitando las decisiones estratégicas a las competencias de un eventual interino designado por la gobernación del departamento o por el ministerio correspondiente.