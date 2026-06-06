Tribunal de San Petersburgo ordena prisión preventiva a colombiano por presunto mercenarismo en Ucrania

Un tribunal de la ciudad de San Petersburgo dictó una medida de prisión preventiva contra un ciudadano de nacionalidad colombiana, a quien las autoridades judiciales de la Federación de Rusia señalan de haber pretendido incorporarse a las fuerzas militares de Ucrania en calidad de combatiente extranjero. Según los datos de la investigación, el individuo habría estado en contacto con reclutadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de TikTok mientras no se encontraba en territorio ruso.

Un tribunal de San Petersburgo dictó prisión preventiva al colombiano Obando Ourbano por el presunto delito de mercenarismo en el conflicto con Ucrania. Un tribunal de la ciudad de San Petersburgo dictó este sábado una medida de prisión preventiva contra un ciudadano de nacionalidad colombiana, a quien las autoridades judiciales de la Federación de Rusia señalan de haber pretendido incorporarse a las fuerzas militares de Ucrania en calidad de combatiente extranjero.

Según los datos de la investigación citados en este comunicado, Obando Ourbano, que no tiene nacionalidad rusa ni ucraniana, habría estado en contacto con reclutadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de TikTok mientras no se encontraba en territorio ruso. El tribunal afirmó que fue detenido, antes de poder llevar a cabo su plan, el 12 de marzo por un agente de aduanas del aeropuerto de Pulkovo, Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten en las filas de las tropas ucranianas como mercenarios, lo que la ley rusa castiga con duras penas de cárcel.

En diciembre, un tribunal de Donetsk, ciudad del este de Ucrania bajo control ruso, condenó a un colombiano a 19 años de prisión por actividad mercenaria tras combatir del lado ucraniano





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