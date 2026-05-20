Tribunal del Valle admitió acción popular que revive debate sobre reubicación de la base aérea de Cali

La demanda ha sido liderada por el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, buscando trasladar la base aérea fuera del perímetro urbano.

Tribunal del Valle admitió acción popular que revive el debate sobre la reubicación de la base aérea de Cali por el terrorismo. La demanda ha sido liderada por el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, buscando trasladar la base aérea fuera del perímetro urbano.

Además, se plantea la petición de trasladar la base aérea Marco Fidel Suárez fuera del perímetro urbano. El Tribunal evaluará dicha solicitud con respecto a la base que está ubicada en zona entre el centro y el nororiente de Cali y quedó allí debido a la expansión que en décadas ha tenido la ciudad.

La temida vía Panamericana, tras intento de secuestro de un senador y el robo de la camioneta del alcalde de Santander de Quilichao, en retén en Cauca. Investigadores siguen la pista de un sospechoso que mató a dos menores con su cómplice, afuera de una panadería en el Bulevar del Oriente en Cali





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