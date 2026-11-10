Tribunal no autoriza traslado de gestión catastral a Barranquilla en litigio con Puerto Colombia

El Tribunal Administrativo del Atlántico no autoriza trasladar la gestión catastral a Barranquilla y ordena entregar una copia de la base catastral del territorio en disputa.

El Tribunal Administrativo del Atlántico no autorizó la entrega ni el traslado de la gestión catastral a Barranquilla dentro del litigio limítrofe que mantiene con Puerto Colombia. La decisión judicial ordena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi retirar los límites anulados y obliga al Área Metropolitana de Barranquilla a entregar al Distrito una copia de la base catastral del territorio en disputa.

La administración de Puerto Colombia anunció que presentará acciones jurídicas para controvertir las órdenes impartidas en el fallo. En paralelo, reiteró que hará una firme defensa de la autonomía territorial, la seguridad jurídica y los intereses del municipio.

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Alcance de la copia de la base catastral

El Tribunal ordena que el Área Metropolitana de Barranquilla entregue a Barranquilla una copia completa y estructurada de la base catastral de los predios ubicados en la zona en disputa, según el acta del 20 de noviembre de 2025.

La información solicitada incluye datos físicos, jurídicos, económicos, geométricos y de avalúos, además del historial de cada predio y los trámites vigentes asociados a este.

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Según el propio texto de la providencia, la entrega busca exclusivamente permitir un diagnóstico y una interoperabilidad técnica entre las entidades involucradas. La sentencia no ordena el traslado de la gestión catastral, la modificación de las inscripciones prediales ni la transferencia de jurisdicción territorial.

Cartografía neutral y competencia del Congreso

El Tribunal ordena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi publicar una capa cartográfica estrictamente neutral, por lo que la delimitación propuesta por Barranquilla no queda acogida en la orden judicial.

Esa capa debe reflejar, con idéntica jerarquía visual y con expresa advertencia de límite dudoso, las posturas de ambos entes territoriales consignadas en el acta del 20 de noviembre de 2025.

La providencia precisa que esa representación no tiene efectos jurídicos constitutivos ni anticipa la decisión sobre los límites. Según el fallo, esa competencia exclusiva y privativa radica en el Congreso de la República.

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Reacción de Puerto Colombia y próximos pasos

Puerto Colombia pidió un amparo transitorio para que no se realicen cambios en la gestión catastral del territorio objeto de controversia, hasta que se defina de fondo el proceso de deslinde territorial.

El fallo también ordena elaborar un ejercicio de revisión entre Barranquilla y Puerto Colombia sobre los predios que presentan posibles problemas de doble inscripción, superposición o discordancia catastral y registral.

Las actuaciones derivadas de esa orden deberán respetar las competencias de cada entidad y las decisiones judiciales vigentes. Puerto Colombia, por su parte, anunció que utilizará todos los mecanismos legales disponibles para salvaguardar los intereses del municipio.