Tribunal ordena a candidato en Colombia retirar propaganda con símbolos patrios y de la Fuerza Pública

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado al candidato Abelardo de la Espriella eliminar en 24 horas toda publicidad de campaña que use la bandera, el escudo o imágenes de fuerzas militares y policiales, así como los lemas 'Firmes por la Patria' y 'Defensores de la Patria', como medida cautelar en un proceso de tutela.

El Tribunal Superior de Bogotá ha emitido una orden judicial mediante la cual se le exige al candidato Abelardo de la Espriella que en un plazo de veinticuatro horas proceda a eliminar toda la propaganda electoral que utilice símbolos patrios o elementos asociados a la Fuerza Pública .

La providencia, que constituye una medida cautelar dentro de un proceso de tutela, señala que deben ser retiradas de su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales todas aquellas piezas publicitarias que incluyan la bandera de la República de Colombia, el escudo nacional, símbolos de las instituciones militares y policiales, así como los lemas "Firmes por la Patria" y "Defensores de la Patria". Según el auto, los accionados deben archivar, preservar y remitar toda la propaganda electoral retirada al Consejo Nacional Electoral, entidad que ha sido instruida para recibir y conservar ese material dentro del proceso administrativo sancionatorio que se adelanta.

La decisión se adopta mientras el juzgado continúa con el estudio de fondo de la tutela, que cuestiona el uso de estos elementos en la campaña política, considerando que podrían inducir a confusión o asociar indebidamente al candidato con el Estado y sus instituciones. Esta medida se enmarca en el contexto de las próximas elecciones y busca garantizar la neutralidad de los símbolos patrios y la separación entre la actividad política y las instituciones públicas.

El Tribunal ha sido enfático en que el uso de estos símbolos en propaganda electoral puede vulnerar principios constitucionales y afectar la percepción de independencia de la Fuerza Pública. Por ello, se ordena el retiro inmediato de cualquier material que los contenga, bajo el apercibimiento de incurrir en desacato. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá asegurarse de que la propaganda retirada no sea utilizada nuevamente en ningún formato o medio de difusión





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