El Tribunal Superior de Colombia ordenó a Abelardo De la Espriella retirar propaganda de campaña que incluya símbolos patrios y la frase 'firmes por la patria'.

El Tribunal Superior de Colombia ordenó a Abelardo De la Espriella retirar propaganda de campaña que incluya símbolos patrios y la frase ' firmes por la patria '.

El aspirante a la presidencia y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, también deben abstenerse de utilizar estos símbolos en su propaganda. La medida también prohíbe el uso de imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, así como el saludo y los emblemas representativos de las entidades castrenses. De la Espriella había utilizado estos símbolos en su campaña electoral, lo que generó controversia.

El Tribunal ordenó que se retiren todos los materiales de campaña que incluyan estos símbolos dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del proveído. La medida también implica que los Defensores de la Patria, un grupo significativo de ciudadanos que apoyan a De la Espriella, deben abstenerse de utilizar estos símbolos en su propaganda. El Tribunal consideró que la utilización de estos símbolos en la campaña electoral es inapropiada y podría generar confusión entre los ciudadanos.

El caso es un ejemplo de la importancia de la separación entre la política y la institucionalidad en Colombia. El Tribunal está trabajando para garantizar que la campaña electoral sea libre y justa, y que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre quién liderarán el país en los próximos años. La medida también generó debate sobre la relación entre la política y la institucionalidad en Colombia.

Algunos expertos consideran que la medida es necesaria para evitar la confusión entre la política y la institucionalidad, mientras que otros consideran que es una restricción innecesaria a la libertad de expresión. El caso sigue siendo objeto de debate y análisis en Colombia





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