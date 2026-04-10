Tribunal ordena a Petro rectificar declaraciones sobre fraude electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca obliga al Presidente Gustavo Petro a rectificar públicamente sus afirmaciones sobre fraude en elecciones de 2014, 2022 y las actuales. Se le otorga un plazo de tres días para emitir un pronunciamiento. La decisión surge de una demanda del exdirector del DAS, Ramiro Bejarano. El tribunal destaca la importancia del respeto a la Organización Electoral y el uso de canales institucionales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado al Presidente Gustavo Petro rectificar públicamente sus afirmaciones sobre supuestos fraudes electorales en los comicios de 2014, 2022 y los celebrados este año. La decisión se deriva de una demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El tribunal, en su fallo, ha otorgado al mandatario un plazo máximo de tres días para emitir un pronunciamiento público en el que deberá aclarar y rectificar sus declaraciones previas. \El fallo del tribunal destaca la responsabilidad de Petro como Jefe de Estado de fomentar la colaboración armoniosa con los demás órganos del Estado, especialmente en el contexto actual de elecciones. Se enfatiza la importancia de respetar la independencia de la Organización Electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El tribunal subraya que Petro debe utilizar los canales institucionales establecidos para comunicar cualquier observación o inquietud que tenga, siempre y cuando estas estén respaldadas por evidencia sólida y razonable. Además, se le instruye a abstenerse de emitir afirmaciones similares a las que han sido objeto de la sanción. Esta medida busca preservar la integridad del proceso electoral y mantener la confianza en las instituciones. \La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca representa un hito importante en la salvaguarda de la transparencia y la legalidad en el ámbito electoral. El tribunal, al emitir esta orden, refuerza la necesidad de que los funcionarios públicos, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo, actúen con responsabilidad y se apeguen a los principios de veracidad y objetividad. El cumplimiento de esta orden por parte del Presidente Petro será crucial para restablecer la confianza en el sistema electoral y para evitar la propagación de desinformación que pueda socavar la legitimidad de las instituciones democráticas. La rectificación, en el plazo estipulado, servirá como un claro mensaje de respeto por el Estado de Derecho y la independencia de las autoridades electorales





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