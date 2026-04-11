Tribunal ordena a Petro rectificar declaraciones sobre fraude electoral y falta de veracidad

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena al presidente Gustavo Petro rectificar públicamente sus afirmaciones sobre fraude electoral, argumentando falta de veracidad en sus declaraciones. El fallo se refiere a las elecciones de 2014 y la interpretación errónea de una sentencia del Consejo de Estado. El presidente tiene tres días para cumplir con la orden y abstenerse de hacer declaraciones sin pruebas sólidas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una importante decisión este viernes, obligando al presidente Gustavo Petro a rectificar sus afirmaciones sobre fraude electoral . La controversia surge a raíz de declaraciones del mandatario en su cuenta de X, donde sugirió irregularidades en las elecciones al Senado de la República de 2014 y otros comicios.

El magistrado Luis Manuel Lasso, basándose en el principio de veracidad, dictaminó que el presidente debe retractarse públicamente en un plazo de tres días. La decisión se centra en la interpretación que el presidente hizo de un fallo del Consejo de Estado, donde aparentemente se refería a fraudes en el sistema electoral. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la interpretación de Petro era incorrecta y no se ajustaba a los hechos tal como fueron dictaminados por el Consejo de Estado. La sentencia del Tribunal profundiza en el caso del partido MIRA en 2018, que se originó en una controversia electoral sobre las elecciones al Senado de la República de 2014, y que fue resuelta por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de febrero de 2018. En esa sentencia, el Consejo de Estado no encontró evidencia de que el software electoral fuera inseguro o susceptible a manipulación externa, contradiciendo las declaraciones del presidente. El fallo del tribunal resalta que el presidente no cumplió con la carga de veracidad que exige el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, especialmente en su función de informar al público. Esto implica que Petro, como jefe de Estado, debe asegurarse de que sus declaraciones sean precisas y basadas en evidencia, especialmente cuando se refieren a temas sensibles como el sistema electoral y la confianza ciudadana en las instituciones. Además de ordenar la rectificación, el Tribunal instruye al presidente Petro a abstenerse de hacer declaraciones sobre fraude electoral sin presentar pruebas sólidas que respalden sus afirmaciones. El fallo subraya la importancia de la responsabilidad en el uso del discurso público, especialmente por parte de figuras públicas y en temas que afectan la integridad del proceso democrático. La decisión sienta un precedente importante en cuanto al control de las declaraciones del Presidente de la República y la necesidad de que éstas se basen en la verdad, reforzando la confianza en las instituciones y el proceso electoral. La importancia de la veracidad y la transparencia en el discurso político se ven resaltadas en esta decisión, que busca proteger la confianza ciudadana y la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la democracia. El Tribunal también enfatiza la necesidad de una interpretación correcta de las decisiones judiciales y la obligación de los funcionarios públicos de basar sus declaraciones en los hechos y la evidencia. El pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es un recordatorio de la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión, especialmente cuando se ejerce desde una posición de poder y afecta a la percepción pública de las instituciones democráticas





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