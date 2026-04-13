Tribunal ordena a Petro rectificar sobre fraude electoral y abstenerse de acusaciones sin pruebas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emite medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro, exigiéndole rectificar y abstenerse de acusaciones de fraude electoral sin pruebas, a raíz de una demanda del abogado Ramiro Bejarano.

A raíz de una demanda presentada por el abogado Ramiro Bejarano , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro , exigiéndole rectificar y abstenerse de continuar difundiendo acusaciones de fraude electoral en ausencia de pruebas que las sustenten. Después de que se conociera la decisión, el mandatario respondió que no se retractaría, argumentando que hacerlo equivaldría a 'arrodillarse'. En una entrevista con este periódico, Bejarano afirmó que el jefe de Estado actúa como un 'emperador', al ignorar las decisiones de jueces y magistrados.

La declaración del presidente, al negarse a acatar el fallo, al no retractarse e invocar la objeción de conciencia, representa una ofensa al Estado de derecho, ya que el fallo le indica: 'Mire, señor presidente, lo que usted ha dicho sobre los supuestos fraudes no ha sucedido. Esos fraudes no han existido'. Además, el fallo añade: 'Usted tiene derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión del presidente de la República y de los funcionarios públicos no es absoluta'.

El presidente puede expresar su desacuerdo y opinión sobre algún evento; sin embargo, al hacer afirmaciones tan graves como que el proceso electoral es fraudulento, que se está cometiendo fraude o que habrá fraude, no puede hacerlo sin pruebas, ya que esto afecta los derechos de terceros. Cuando el presidente alega la libertad de conciencia, eso es un absurdo. La libertad de conciencia es el derecho de cada persona a pensar, creer y formar sus propias convicciones sin ser coaccionado por el Estado. Esto incluye la libertad religiosa o la posibilidad de negarse a hacer algo contrario a sus principios, como el servicio militar o, en el caso de un médico, realizar abortos. Pero no otorga el derecho a actuar sin restricciones, ni a violar la ley o perjudicar los derechos de otros.

Cuando un presidente declara que hay fraude, socava la credibilidad del proceso electoral, daña la moral administrativa y perjudica a la comunidad. La objeción de conciencia no es una inmunidad legal; existe, pero debe estar justificada y está regulada o limitada. La libertad de conciencia termina donde comienza la de los demás. El presidente no puede afirmar que hubo fraude porque el Consejo de Estado dictaminó que la Registraduría debía adquirir un equipo, cuando eso nunca ha ocurrido, tal como se indica en la resolución.

Esto representa una señal positiva para la democracia. Que la justicia le diga al presidente 'usted puede opinar, pero no puede mentir ni exceder los límites' demuestra que existen mecanismos de control. El doctor Gustavo Petro parece creer que el presidente es un emperador, actuando como si tuviera una presidencia imperial, donde puede decir lo que desee sin pruebas, a su antojo, y que esto debe ser obligatorio. Y, lo peor, no cumple con las decisiones judiciales. Esto es tan irracional como si los ciudadanos dijeran: 'Mire, no me gusta pagar impuestos, así que invoco la objeción de conciencia para no pagar impuestos'.

Por ejemplo, la Comisión de Acusación. Pero él sabe que no tiene quién lo juzgue. No obstante, existen otros mecanismos: en base a esta sentencia, se podría solicitar a un organismo como RTVC que se abstenga de emitir declaraciones del presidente que infrinjan la decisión judicial. La Procuraduría también podría sancionar a los funcionarios que propaguen esas afirmaciones, ya que se hacen cómplices de la violación de la ley.

La providencia no habla de intencionalidad, pero yo creo, como he señalado en mis columnas, que busca enrarecer el proceso electoral para presionar al electorado: que sus seguidores salgan a votar por temor al fraude o para crear condiciones para desconocer resultados que no le favorezcan. Sí, por supuesto, porque pone en duda la confianza legítima que el ciudadano debe tener en las autoridades.





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