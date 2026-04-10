Tribunal ordena a Petro retractarse por acusaciones de fraude electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena al presidente Gustavo Petro retractarse de sus acusaciones de fraude electoral en redes sociales. La decisión judicial exige la retractación y establece medidas cautelares para evitar futuras declaraciones sin pruebas, enfatizando el respeto a la independencia de la organización electoral.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una contundente orden al presidente de la República, Gustavo Petro , exigiéndole retractarse públicamente de sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral . Esta decisión judicial surge en respuesta a las repetidas afirmaciones del mandatario en sus redes sociales, donde ha cuestionado la integridad del sistema electoral y denunciado irregularidades en diversos comicios.

El tribunal le ha concedido un plazo de tres días hábiles para que rectifique sus declaraciones, utilizando el mismo medio digital (anteriormente Twitter, ahora X) y con características similares a las empleadas en sus publicaciones originales. La orden judicial especifica la retracción de las acusaciones referidas a supuestas irregularidades en las elecciones para el Senado de la República de 2014, donde se menciona el partido Mira, las elecciones de 2022, relacionadas con la coalición Pacto Histórico, y las elecciones legislativas de 2026. La decisión del tribunal es clara: el presidente debe reconocer públicamente la falta de evidencia sólida que respalde sus afirmaciones sobre el fraude electoral.\Las medidas cautelares impuestas por el tribunal van más allá de la simple retractación. Se establece que el presidente Petro debe abstenerse de emitir declaraciones o publicar mensajes que cuestionen la confiabilidad del sistema electoral sin presentar pruebas concretas y razonables. Esta restricción se aplica no solo a las elecciones pasadas, sino también a los futuros procesos electorales, incluyendo las elecciones de 2026, tanto la primera vuelta presidencial del 31 de mayo como la eventual segunda vuelta del 21 de junio. El objetivo principal es preservar la confianza en la Organización Electoral, conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, instituciones clave para la democracia en Colombia. El tribunal enfatiza la importancia de que el presidente, en su calidad de Jefe de Estado, garantice la armonía entre los diferentes órganos del Estado y respete la independencia de la organización electoral, como lo establece la Constitución Política. Además, se le recuerda que el mandatario debe usar preferentemente los canales institucionales, especialmente la Comisión de Coordinación y Seguimiento establecida por decreto, para comunicar sus observaciones sobre el sistema electoral, siempre y cuando estas estén respaldadas por evidencia sólida y razonable, y a través del Ministerio del Interior.\El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al emitir esta decisión, ha respaldado la solicitud de medidas cautelares presentada por la Procuraduría General de la Nación, reforzando la necesidad de preservar la integridad y transparencia del proceso electoral. La orden judicial subraya el deber del presidente de colaborar con las instituciones del Estado y respetar la autonomía de la organización electoral. Se resalta la importancia de la utilización de medios institucionales para plantear cualquier inquietud o observación sobre el sistema electoral, fomentando así un diálogo basado en evidencia y en el respeto a las instituciones democráticas. La decisión del tribunal tiene como objetivo principal proteger la legitimidad de las elecciones y evitar la desconfianza en el sistema electoral, elementos fundamentales para la estabilidad y el funcionamiento de la democracia colombiana. La decisión del tribunal busca, además, evitar que se repitan acusaciones infundadas y proteger la confianza ciudadana en el proceso electoral. El tribunal advierte que el incumplimiento de estas órdenes podría acarrear sanciones legales





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