Tribunal ordena al Gobierno responder sobre nombramiento de ex AUC como gestores de paz

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Caracol Radio, exigiendo al Gobierno Nacional entregar información detallada sobre la designación de 16 exmiembros de las AUC como gestores de paz, incluyendo planes de trabajo y actas de compromiso. La decisión busca garantizar la transparencia en el proceso de paz y el acceso a la información pública.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido una contundente decisión en favor de la transparencia y el derecho a la información, ordenando al Gobierno Nacional responder de manera exhaustiva a las preguntas planteadas por Caracol Radio en relación con la polémica designación de 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC ) como gestores de paz .

Esta orden, dictada tras la aceptación de un recurso de insistencia, establece un plazo máximo de cinco días para la entrega de la información solicitada, poniendo fin a una espera de siete meses marcada por la opacidad y la justificación de reserva legal. La resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, que formalizó la designación de figuras controversiales como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna), Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco), Héctor José Buitrago y Fredy Rendón Herrera (alias El Alemán), ha estado en el centro de un intenso debate público y jurídico.

La preocupación radica en la legitimidad y la idoneidad de involucrar a individuos con un pasado ligado a graves violaciones de los derechos humanos en un proceso de construcción de paz, así como en la falta de claridad sobre los objetivos, el alcance y el seguimiento de su labor como gestores. La decisión del Tribunal Administrativo representa un importante avance en la búsqueda de esa claridad y en el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

La negativa inicial del Gobierno a proporcionar la información solicitada, amparándose en la supuesta reserva legal de los datos, fue considerada improcedente por el Tribunal. La Consejería de Paz argumentó que la información era confidencial, pero la Sala del Tribunal determinó que no existía una base legal sólida para justificar esa reserva.

En su sentencia, el Tribunal enfatizó que la información requerida no cumple con los requisitos para ser considerada como reservada, y por lo tanto, debe ser compartida con la ciudadanía. Esta determinación es crucial para garantizar el derecho fundamental a la información y para permitir un escrutinio público adecuado de las acciones del Gobierno en el marco del proceso de paz.

La orden judicial específica la entrega de documentos clave, incluyendo los planes de trabajo de los gestores, las actas de compromiso firmadas con ellos y el seguimiento detallado de las reuniones del comité técnico, con el acompañamiento del Ministerio del Interior. Esta información permitirá evaluar la efectividad de la labor de los gestores, identificar posibles conflictos de interés y asegurar que sus acciones estén alineadas con los principios de la justicia transicional y la reparación a las víctimas.

Es importante destacar que el Tribunal también estableció una salvaguarda para proteger los datos personales de las víctimas del conflicto, ordenando la supresión de cualquier información que pudiera comprometer su seguridad o privacidad. El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no solo tiene implicaciones legales inmediatas, sino que también sienta un precedente importante para futuras decisiones relacionadas con la transparencia en el proceso de paz.

La insistencia del Tribunal en la necesidad de rendir cuentas y de garantizar el acceso a la información pública refuerza los principios de la democracia y del Estado de Derecho. La designación de excombatientes como gestores de paz es una estrategia compleja y controvertida, que requiere de una supervisión rigurosa y de una comunicación abierta con la sociedad.

La falta de transparencia genera desconfianza y alimenta las críticas, mientras que la transparencia fortalece la legitimidad del proceso y fomenta la participación ciudadana. La respuesta del Gobierno a esta orden judicial será crucial para demostrar su compromiso con la transparencia y con la construcción de una paz duradera y justa.

Se espera que la entrega de la información solicitada por Caracol Radio permita esclarecer las dudas existentes y contribuir a un debate público informado sobre el papel de los excombatientes en el proceso de paz. La sociedad civil, las organizaciones de víctimas y los medios de comunicación estarán atentos al cumplimiento de esta orden judicial y a la calidad de la información proporcionada.

La transparencia no es solo un derecho, sino también una herramienta fundamental para construir una paz sólida y sostenible





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