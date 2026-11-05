Tribunal ordena libertad inmediata de exministro Luis Fernando Velasco en caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá levantó la prisión preventiva del exministro Luis Fernando Velasco. La Corte ordena su libertad y aplaza el juicio de Bonilla y Velasco hasta febrero de 2027.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata e incondicional del exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Esta resolución puso fin a la prisión preventiva que se le imponía por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD). Los magistrados determinaron que Velasco no constituye un peligro para la comunidad ni existe riesgo de reincidencia.

Esta decisión marca un giro significativo en un proceso judicial que ha estado caracterizado por múltiples altibajos y demoras. El expresidente Gustavo Petro celebró públicamente la medida, señalando que supuestamente el dinero sustraído por Olmedo López y su grupo ha sido completamente recuperado durante su mandato. Petro afirmó que las libertades de Velasco y del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla evidencian un desvío político en la investigación.

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Desarrollo Legal y Cronología de Capturas

La situación legal de Velasco ha sido volátil en los últimos meses. Inicialmente, el 18 de diciembre de 2025, la justicia le impuso detención preventiva en un centro carcelario. Posteriormente, el 6 de agosto de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa medida tras una tutela por vulneraciones al debido proceso. Sin embargo, días después, el Tribunal Superior de Bogotá volvió a legalizar la recaptura, esta vez bajo medida de detención domiciliaria.

El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado esta última restricción en su apelación reciente. Los jueces concluyeron que no hay elementos probatorios suficientes que indiquen que Velasco intente volver a delinquir. Esta nueva resolución legaliza su salida del régimen de cautela, permitiéndole recuperarse libremente mientras continúan los procesos penales en su contra.

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Defensas Acusan Falta de Lealtad en Pruebas

Las defensas de los exministros han criticado severamente la conducta de la Fiscalía General de la Nación. Los abogados han señalado que tienen dificultades para acceder a la totalidad de los elementos que sustentan la acusación. Velasco cuestionó públicamente la presentación de documentos cuyo contenido desconocía al momento de la audiencia. Por su parte, Ricardo Bonilla afirmó que la Fiscalía sobredimensionó los cargos para mantenerlos privados de libertad.

Bonilla declaró que la entrega de pruebas ha sido absolutamente complicada y ha criticado la inconsistencia en las acusaciones. Inicialmente se les imputó saquear la Unidad de Riesgo, pero posteriormente se alegó que no tenían relación con el peculado. Los litigantes sostienen que la Fiscalía no ha sido leal con las defensas, lo que ha retrasado considerablemente la preparación de los estrategias legales.

Detalles de la Investigación y Críticas Políticas

La Fiscalía describe la relación entre Velasco y Bonilla como una empresa criminal con roles definidos y objetivos claros. Se investiga que Velasco intervino en el direccionamiento de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la UNGRD. El propósito allegedado era conseguir votos en el Congreso para facilitar la aprobación de proyectos del gobierno de Gustavo Petro entre mayo de 2023 y octubre de 2024.

Según los datos presentados por la autoridad penal, se gestionaron 79 proyectos por un valor cercano a $612.000 millones, aunque solo siete se concretaron efectivamente. Entre los episodios específicos se menciona el direccionamiento de tres proyectos en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar entre noviembre y diciembre de 2023. También se alega que Velasco solicitó a Olmedo López apoyo para la reforma pensional mediante la entrega de contratos.

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Próximo Juzgamiento y Demoras Procesales

El proceso judicial ha estado marcado por aplazamientos, solicitudes de prórroga y controversias sobre el material probatorio. Velasco y Bonilla fueron imputados hace aproximadamente un año y acusados hace seis meses. La Corte Suprema de Justicia aplazó hasta febrero de 2027 el inicio del juicio formal contra ambos exministros.

Este retraso extiende la incertidumbre legal para los involucrados y mantiene la atención pública sobre el caso. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su postura de que las actuaciones no justifican la colaboración política legítima, sino que configuran delitos graves. La comunidad espera con expectación el desarrollo de los siguientes pasos procesales en este escándalo de alta visibilidad.