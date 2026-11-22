El Tribunal Superior de Cartagena ordenó devolver 14 hectáreas en El Cucal, Bolívar, a familias desplazadas por paramilitares, revelando vínculos empresariales con exministros.

El Tribunal Superior de Cartagena emitió una resolución histórica que ordena la restitución de 14 hectáreas de tierra en el predio emblemático El Cucal, ubicado en el municipio de María La Baja, Departamento de Bolívar. Esta decisión beneficia a una familia de tres campesinos que fueron desplazados forzosamente en 1997 por el paramilitar de alias Juancho Dique, jefe del Frente Héroes de los Montes de María. La sentencia, conocida el 1 de octubre de 2026, señala que los bienes deben ser devueltos a sus legítimos propietarios tras más de dos décadas de litigio.

Resolución sobre tierras de El Cucal y sus actores

La magistrada de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal ordenó específicamente al empresario Carlos Alberto Peláez Dangond, actual directivo de la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica (Coolechera), que entregue el predio disputado. Peláez Dangond adquirió la tierra en el año 2008, pero el fallo judicial establece que la transacción se realizó desconociendo el contexto de control paramilitar que existía en la región de los Montes de María. El documento de 82 páginas menciona que, aunque no se encontraron nexos directos con grupos criminales, la adquisición ignoró las dinámicas de violencia previas.

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Conexiones empresariales y el zar palmicultor

Dentro del predio que debe ser devuelto al Estado funciona un proyecto de palma africana vinculado a la empresa Oleoflores. Esta entidad pertenece a Carlos Alberto Murgas Guerrero, exministro de Agricultura y conocido como el zar palmicultor, quien controla cerca de 50.000 hectáreas de este cultivo en Colombia. La sentencia revela que Peláez Dangond, quien también fue directivo de Fedepalma, adquirió 31 hectáreas adicionales en el mismo municipio en 2004, cuatro años antes de comprar las 14 hectáreas en disputa. Este dato es crucial para entender el arraigo del empresario en una zona afectada por el conflicto.

Deber de diligencia y conocimiento del conflicto armado

El fallo judicial argumenta que al adquirir bienes en zonas afectadas por el conflicto armado, la prudencia y diligencia implican tomar precauciones adicionales. El tribunal señala que resulta notorio que María La Baja tuvo fuerte presencia de grupos armados, por lo que cualquier adquisición debía verificar si los bienes eran objeto de despojo o abandono motivado por el desplazamiento forzado. Peláez Dangond no indagó sobre el pasado violento del terreno, a pesar de tener conocimiento de las dinámicas del conflicto armado para la época de la compra en 2008.

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Impacto en el movimiento campesino y respuesta institucional

Esta decisión representa un paso significativo para el movimiento campesino de la región, que espera recuperar tierras despojadas desde el inicio del programa de restitución anunciado por Juan Manuel Santos Calderón en mayo de 2012. Durante aquel evento en el sol abrazador de María La Baja, el presidente de la República afirmó que Colombia tiene tierra para todos y que la acción estatal sería contra quienes quitaron la tierra ilegalmente. El Cucal, con sus 920 hectáreas, ha sido un símbolo en los intentos de reforma agraria desde el gobierno de Carlos Lleras Retrepo en los años 60.

Próximos pasos y silencio de los implicados

Tras la publicación de la sentencia, se intentó contactar a Carlos Alberto Peláez Dangond a través de Fedepalma para conocer su posición oficial. El gremio de productores de palma de aceite indicó desde el 11 de noviembre que el directivo se comunicaría con El Espectador, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta. La ejecución de la orden de restitución marcará un precedente clave en la lucha por la justicia territorial en los Montes de María, donde catorce familias campesinas ya comienzan a recuperar sus espacios tras ser despojadas por fuerzas paramilitares.